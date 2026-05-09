تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها
Lebanon 24
09-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتناول كثيرون البيض المسلوق يومياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على نظام غذائي غني بـ"البروتين".
في الوقت نفسه، تطرح تساؤلات عما غذا كان تناول البيض المسلوق يومياً يعتبر أمراً آمناً ومفيداً، خصوصاً أن هناك مخاوف من تأثير ذلك على الصحة.
ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة، إضافة إلى فيتامينات مهمة مثل B12 وD والكولين، وهي عناصر تدعم صحة الدماغ والعضلات والشعور بالشبع، ما يجعله خياراً مناسباً للريجيم وخسارة الوزن. كذلك، فإن البيض المسلوق أقل احتواءً على الدهون مقارنة بالبيض المقلي.
Advertisement
مع هذا، فإن
الكوليسترول
الموجود في البيض لا يؤثر في مستويات الكوليسترول
بالدم
بالطريقة نفسها التي تفعلها الدهون المشبعة والمتحولة، فيما يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء تناول بيضة يومياً ضمن نظام غذائي صحي.
في المقابل، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو
السكري
أو ارتفاع الكوليسترول الوراثي باستشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة، لأن الاستجابة لتناول البيض تختلف من شخص إلى آخر. أيضاً، فإن المشكلة الصحية غالباً ما ترتبط بالأطعمة المرافقة للبيض، مثل اللحوم المصنعة والزيوت، أكثر من البيض نفسه.
ويؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة لتناول البيض هي سلقه أو طهيه من دون دهون إضافية، مع الإكثار من الخضار والألياف للحفاظ على صحة القلب والوزن.
مواضيع ذات صلة
لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها
Lebanon 24
لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها
10/05/2026 09:19:48
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
Lebanon 24
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
10/05/2026 09:19:48
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الصيام المتقطع.. تفاصيل يجب معرفتها
Lebanon 24
عن الصيام المتقطع.. تفاصيل يجب معرفتها
10/05/2026 09:19:48
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول الوجبات بشكل منتظم يومياً قد يساعد على خسارة الوزن
Lebanon 24
تناول الوجبات بشكل منتظم يومياً قد يساعد على خسارة الوزن
10/05/2026 09:19:48
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
رون الب
السكري
بالدم
روتي
الدم
كميت
كولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
Lebanon 24
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
02:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات بارزة.. هل العلكة آمنة لمرضى السكري؟
Lebanon 24
معلومات بارزة.. هل العلكة آمنة لمرضى السكري؟
23:00 | 2026-05-09
09/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها
Lebanon 24
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها
14:00 | 2026-05-09
09/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا الإفراط في تناول فيتامين "د"... هذا ما سيحدث في جسمكم!
Lebanon 24
احذروا الإفراط في تناول فيتامين "د"... هذا ما سيحدث في جسمكم!
09:57 | 2026-05-09
09/05/2026 09:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
Lebanon 24
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
08:02 | 2026-05-09
09/05/2026 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
05:00 | 2026-05-09
09/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
04:23 | 2026-05-09
09/05/2026 04:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
04:30 | 2026-05-09
09/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2026-05-10
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
23:00 | 2026-05-09
معلومات بارزة.. هل العلكة آمنة لمرضى السكري؟
14:00 | 2026-05-09
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها
09:57 | 2026-05-09
احذروا الإفراط في تناول فيتامين "د"... هذا ما سيحدث في جسمكم!
08:02 | 2026-05-09
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
06:39 | 2026-05-09
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 09:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24