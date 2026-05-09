صحة

لهذا السبب.. النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية من الرجال

Lebanon 24
09-05-2026 | 06:14
لهذا السبب.. النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية من الرجال
كشفت أبحاث علمية حديثة أن النساء أكثر عرضة وراثيًا للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مقارنة بالرجال، نتيجة فروقات بيولوجية دقيقة في آلية عمل الجهاز المناعي بين الجنسين.

وبحسب دراسة نُشرت في الدورية الأميركية لعلم الوراثة البشرية، رصد الباحثون أكثر من ألف عامل جيني يختلف نشاطه داخل الخلايا المناعية بين النساء والرجال، ما يفسّر ارتفاع مستوى الاستجابة الالتهابية لدى الإناث.

وتشمل أمراض المناعة الذاتية الذئبة الحمراء والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي، وهي حالات يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة الجسم بالخطأ، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة وأضرار في الأعضاء والمفاصل والجلد.

واعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 1.25 مليون خلية مناعية مأخوذة من نحو ألف شخص سليم في أستراليا، باستخدام تقنيات متقدمة تسمح بفحص كل خلية بشكل منفصل، ما كشف فروقات جينية لم تكن واضحة في الأبحاث السابقة.

وأظهرت النتائج أن النشاط الجيني لدى النساء يميل إلى تعزيز الاستجابات الالتهابية، مع ارتفاع في الخلايا البائية المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، والخلايا التائية المنظمة للمناعة. في المقابل، يتركّز النشاط لدى الرجال على الوظائف الأساسية للخلايا، مع زيادة في الخلايا الوحيدة المرتبطة بالدفاع المناعي الأولي.

وأوضحت الباحثة سارة بالوز أن هذا التفاعل المناعي الأقوى لدى النساء يمنحهن قدرة أفضل على مواجهة الفيروسات، لكنه في الوقت نفسه يرفع احتمال الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، فيما قد يجعل انخفاض الاستجابة الالتهابية لدى الرجال بعضهم أكثر عرضة للعدوى.

وشددت الباحثة سيهان يازار على أهمية إدراج الفروقات بين الجنسين في دراسات الجهاز المناعي، معتبرة أن تجاهلها قد يحدّ من فهم تطور الأمراض ويؤثر على تطوير العلاجات المناسبة. (آرم نيوز) 

