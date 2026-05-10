تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟

Lebanon 24
10-05-2026 | 03:39
A-
A+
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

مع تزايد التحذيرات الدولية من انتشار فيروس هانتا وتسجيل إصابات في عدد من الدول، انتقلت حالة القلق من المؤسسات الصحية إلى البيوت، وسط تساؤلات متزايدة لدى مربي الحيوانات الأليفة حول إمكانية أن تكون القطط والكلاب ناقلًا محتملًا للفيروس إلى الإنسان.

وفي وقت تؤكد فيه وزارة الصحة المصرية خلو البلاد من أي إصابات حتى الآن، يوضح أطباء بيطريون طبيعة العلاقة بين الحيوانات الأليفة وهذا الفيروس، واضعين حدًا للجدل حول ما يُعرف بـ"العائل الصامت"، ودور القطط والكلاب في سلسلة العدوى، إضافة إلى أبرز طرق الوقاية داخل المنازل.

العدوى مرتبطة بالقوارض أولًا

تؤكد الدكتورة سارة عطا الله، رئيسة المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، أن فيروس هانتا ينتقل أساسًا عبر القوارض، مشيرة إلى أن بعض الحيوانات الأليفة قد تتعرض له بشكل غير مباشر عند احتكاكها بالفئران داخل المنازل أو في الشوارع.

وتوضح أن القطط والكلاب يمكن أن تلتقط الفيروس بعد مخالطة القوارض، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة علمية تثبت انتقاله من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان بشكل مباشر، معتبرة أن المصدر الأساسي للعدوى يبقى القوارض وإفرازاتها.

وتشدد على أهمية الإجراءات الوقائية، مثل منع الحيوانات الأليفة من اصطياد الفئران، والاهتمام بنظافة أماكن تربيتها، إلى جانب المتابعة البيطرية الدورية والالتزام بالتطعيمات، لافتة إلى أن القطط والكلاب لا تُظهر عادة أعراضًا واضحة عند الإصابة، ما يزيد أهمية الوقاية بدل الاكتشاف المتأخر.

الحيوانات الأليفة كـ"عائل نهائي"

من جهته، يوضح الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة الأسبق، أن القطط والكلاب قد تتعرض للفيروس نتيجة احتكاكها المباشر بالقوارض أو تواجدها في بيئات ملوثة بفضلاتها، لكنها لا تُعتبر مصدرًا لنقل العدوى إلى الإنسان.

ويضيف أن هذه الحيوانات قد تُصنف علميًا ضمن "العائل النهائي"، أي أنها قد تحمل الفيروس دون أن تنقله لغيرها، مؤكدًا أن الدراسات المتوفرة لم تثبت أي حالات انتقال مباشرة من الحيوانات الأليفة إلى البشر حتى الآن.

ويشير إلى أن خطورة الوضع تكمن في صعوبة اكتشاف الإصابة، سواء لدى القوارض أو الحيوانات الأليفة، لغياب الأعراض الواضحة في كثير من الحالات، ما يجعل الوقاية العامل الأهم في الحد من انتشار العدوى.

النظافة أساس الوقاية

ويشدد زينهم على ضرورة مكافحة القوارض داخل المنازل والمزارع، مع الحفاظ على نظافة بيئة الحيوانات الأليفة والتخلص من أي مصادر قد تجذب الفئران، إضافة إلى المتابعة البيطرية المنتظمة.

ويؤكد أن تقليل احتكاك القطط والكلاب بالقوارض يشكل خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والحيوان معًا من أي احتمالات انتقال محتملة.

وكان أطباء مصريون قد أشاروا في تصريحات سابقة إلى أن المرض يمر بمرحلتين، تبدأ الأولى بارتفاع حاد في الحرارة، وإرهاق شديد، وآلام عضلية وصداع، وقد تترافق أحيانًا مع أعراض هضمية مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، ما قد يجعل التشخيص الأولي أكثر تعقيدًا. (العربية) 

Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تفشٍّ غامض على متن سفينة "هونديوس"… فيروس هانتا يعيد القلق الصحي إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

منوعات

وزارة الصحة

القاهرة

من جهته

المصرية

الفيروس

التزام

العلم

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
23:00 | 2026-05-09
Lebanon24
16:00 | 2026-05-09
Lebanon24
14:00 | 2026-05-09
Lebanon24
09:57 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24