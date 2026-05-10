لخفض خطر ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تنصح بهذه الاطعمة النباتية

كشفت دراسة تحليلية عن ارتباط تناول البقوليات وفول الصويا بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط ، في نتائج تشير إلى أهمية هذه الأغذية ضمن الصحي للقلب.

وتوضح الدراسة أن الاستهلاك اليومي قد يكون له تأثير وقائي، إذ ترتبط كميات تقارب 170 غراما من البقوليات يوميا، مثل العدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، إضافة إلى 60 إلى 80 غراما من منتجات الصويا مثل التوفو وحليب الصويا والإدامامي، بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



واعتمد الباحثون على تحليل بيانات مجمّعة من دراسات رصدية شملت 12 دراسة منشورة حتى حزيران 2025، بعد مراجعة 10 منشورات علمية في هذا المجال. وأُجريت هذه الدراسات في وآسيا وأوروبا، وشارك فيها ما يزيد على ألفي شخص في بعضها، بينما وصلت في أخرى إلى أكثر من 88 ألف مشارك.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البقوليات تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 16% مقارنة بمن يتناولون كميات قليلة، بينما تنخفض النسبة إلى 19% لدى من يستهلكون كميات أعلى من منتجات الصويا.