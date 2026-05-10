تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لخفض خطر ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تنصح بهذه الاطعمة النباتية
Lebanon 24
10-05-2026
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة تحليلية عن ارتباط تناول البقوليات وفول الصويا بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط
الدم
، في نتائج تشير إلى أهمية هذه الأغذية ضمن
النظام الغذائي
الصحي للقلب.
Advertisement
وتوضح الدراسة أن الاستهلاك اليومي قد يكون له تأثير وقائي، إذ ترتبط كميات تقارب 170 غراما من البقوليات يوميا، مثل العدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، إضافة إلى 60 إلى 80 غراما من منتجات الصويا مثل التوفو وحليب الصويا والإدامامي، بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
واعتمد الباحثون على تحليل بيانات مجمّعة من دراسات رصدية شملت 12 دراسة منشورة حتى حزيران 2025، بعد مراجعة 10 منشورات علمية في هذا المجال. وأُجريت هذه الدراسات في
الولايات المتحدة
وآسيا وأوروبا، وشارك فيها ما يزيد على ألفي شخص في بعضها، بينما وصلت في أخرى إلى أكثر من 88 ألف مشارك.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البقوليات تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 16% مقارنة بمن يتناولون كميات قليلة، بينما تنخفض النسبة إلى 19% لدى من يستهلكون كميات أعلى من منتجات الصويا.
كما بيّن التحليل أن العلاقة بين الاستهلاك وانخفاض المخاطر تكون أوضح حتى حدود معينة؛ إذ لوحظ انخفاض تدريجي في خطر الإصابة مع زيادة تناول البقوليات حتى نحو 170 غراما يوميا، في حين استقر التأثير الوقائي لمنتجات الصويا عند حدود 60 إلى 80 غراما يوميا دون زيادة إضافية في الفائدة بعدها.
ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى القيمة الغذائية العالية لهذه الأطعمة، إذ تحتوي البقوليات وفول الصويا على عناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وهي عناصر معروفة بدورها في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم. كما تشير أبحاث أخرى إلى أن تخمير الألياف في هذه الأطعمة قد ينتج مركبات تساعد على توسع الأوعية الدموية، إضافة إلى دور مركبات "إيزوفلافون" الموجودة في الصويا.
ورغم قوة النتائج، يشير الباحثون إلى وجود بعض القيود، أبرزها اختلاف أنواع البقوليات وطرق إعدادها بين الدراسات، إضافة إلى تباين تعريفات ارتفاع ضغط الدم بين الدول.
ومع ذلك، يرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز التوصيات الغذائية التي تشجع على زيادة استهلاك البقوليات ومنتجات الصويا، خاصة أن معدلات استهلاكها في بعض المناطق مثل
أوروبا
والمملكة المتحدة لا تزال منخفضة، إذ تتراوح بين 8 و15 غراما يوميا فقط.
ويؤكد الباحثون أن هذه الأدلة، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، تدعم فكرة إدخال البقوليات والصويا كمصادر أساسية وصحية للبروتين ضمن النظام الغذائي اليومي، لما لها من دور محتمل في الحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم عالميا.
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم
10/05/2026 23:05:53
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
Lebanon 24
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
10/05/2026 23:05:53
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
10/05/2026 23:05:53
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
Lebanon 24
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
10/05/2026 23:05:53
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
النظام الغذائي
المملكة
أوروبا
لافون
العلا
آسيا
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
Lebanon 24
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
16:00 | 2026-05-10
10/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
Lebanon 24
سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
14:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية.. ما هو؟
Lebanon 24
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية.. ما هو؟
07:48 | 2026-05-10
10/05/2026 07:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير سرعة المشي لدى كبار السن.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
تغير سرعة المشي لدى كبار السن.. ماذا يكشف؟
05:00 | 2026-05-10
10/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
Lebanon 24
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
03:39 | 2026-05-10
10/05/2026 03:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
16:39 | 2026-05-09
09/05/2026 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
16:42 | 2026-05-09
09/05/2026 04:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2026-05-10
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
14:00 | 2026-05-10
سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
07:48 | 2026-05-10
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية.. ما هو؟
05:00 | 2026-05-10
تغير سرعة المشي لدى كبار السن.. ماذا يكشف؟
03:39 | 2026-05-10
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
02:00 | 2026-05-10
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 23:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24