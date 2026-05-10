سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات

أظهرت دراسة أجراها علماء أن التعرض المطول لأشعة الشمس يخل بالتوازن البيولوجي الداخلي للجلد ويسرّع عملية شيخوخته.

قام العلماء بمعاينة عينات تتعرض بانتظام لأشعة الشمس من جلد المتطوعين المشاركين في الدراسة، وقارنوها بعينات جلدهم التي لا تتعرض لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت النتائج أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يُضعف الإيقاعات اليومية لنشاط الجينات المسؤولة عن إصلاح الخلايا في الجلد وحماية .



واكتشف الباحثون أن تنسيق عمليات الإصلاح الخلوي، التي تنشط عادة في فترات الليل، يتعطل في الجلد المتضرر من الشمس، وهذا الأمر يفسّر تطور الالتهابات، والشيخوخة الضوئية، والتلف التدريجي لبنية الجلد بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

ويشير الخبراء إلى أن الجلد، وكغيره من أعضاء جسم الإنسان، يمتلك "ساعة بيولوجية" خاصة به تساعده على التكيف مع دورة الليل والنهار، لذا فإن التعرض المطول لأشعة الشمس قد يعيد ضبط هذه الإيقاعات البيولوجية.



وللحفاظ على صحة الجلد والبشرة ينصح الأطباء بتجنّب التعرض لأشعة الشمس القوية أو الهواء الحار والبارد بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومشتقات الكولاجين الطبيعي.