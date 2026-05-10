تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات

Lebanon 24
10-05-2026 | 14:00
A-
A+
سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة مانشستر البريطانية أن التعرض المطول لأشعة الشمس يخل بالتوازن البيولوجي الداخلي للجلد ويسرّع عملية شيخوخته.
Advertisement
قام العلماء بمعاينة عينات تتعرض بانتظام لأشعة الشمس من جلد المتطوعين المشاركين في الدراسة، وقارنوها بعينات جلدهم التي لا تتعرض لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت النتائج أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يُضعف الإيقاعات اليومية لنشاط الجينات المسؤولة عن إصلاح الخلايا في الجلد وحماية الحمض النووي.

واكتشف الباحثون أن تنسيق عمليات الإصلاح الخلوي، التي تنشط عادة في فترات الليل، يتعطل في الجلد المتضرر من الشمس، وهذا الأمر يفسّر تطور الالتهابات، والشيخوخة الضوئية، والتلف التدريجي لبنية الجلد بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
ويشير الخبراء إلى أن الجلد، وكغيره من أعضاء جسم الإنسان، يمتلك "ساعة بيولوجية" خاصة به تساعده على التكيف مع دورة الليل والنهار، لذا فإن التعرض المطول لأشعة الشمس قد يعيد ضبط هذه الإيقاعات البيولوجية.

وللحفاظ على صحة الجلد والبشرة ينصح الأطباء بتجنّب التعرض لأشعة الشمس القوية أو الهواء الحار والبارد بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومشتقات الكولاجين الطبيعي.
مواضيع ذات صلة
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.. اليكم ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من سبب جيني وراء فشل أدوية السمنة لدى البعض؟ العلماء يجيبون
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة مانشستر

الحمض النووي

البريطانية

البريطاني

الإيقاع

مانشستر

المعادن

النووي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-10
Lebanon24
12:41 | 2026-05-10
Lebanon24
07:48 | 2026-05-10
Lebanon24
05:00 | 2026-05-10
Lebanon24
03:39 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24