تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
سبب خفي وراء شيخوخة الجلد.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
Lebanon 24
10-05-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها علماء
جامعة مانشستر
البريطانية
أن التعرض المطول لأشعة الشمس يخل بالتوازن البيولوجي الداخلي للجلد ويسرّع عملية شيخوخته.
Advertisement
قام العلماء بمعاينة عينات تتعرض بانتظام لأشعة الشمس من جلد المتطوعين المشاركين في الدراسة، وقارنوها بعينات جلدهم التي لا تتعرض لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت النتائج أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يُضعف الإيقاعات اليومية لنشاط الجينات المسؤولة عن إصلاح الخلايا في الجلد وحماية
الحمض النووي
.
واكتشف الباحثون أن تنسيق عمليات الإصلاح الخلوي، التي تنشط عادة في فترات الليل، يتعطل في الجلد المتضرر من الشمس، وهذا الأمر يفسّر تطور الالتهابات، والشيخوخة الضوئية، والتلف التدريجي لبنية الجلد بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
ويشير الخبراء إلى أن الجلد، وكغيره من أعضاء جسم الإنسان، يمتلك "ساعة بيولوجية" خاصة به تساعده على التكيف مع دورة الليل والنهار، لذا فإن التعرض المطول لأشعة الشمس قد يعيد ضبط هذه الإيقاعات البيولوجية.
وللحفاظ على صحة الجلد والبشرة ينصح الأطباء بتجنّب التعرض لأشعة الشمس القوية أو الهواء الحار والبارد بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومشتقات الكولاجين الطبيعي.
مواضيع ذات صلة
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
Lebanon 24
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
10/05/2026 23:05:59
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.. اليكم ما كشفه العلماء
Lebanon 24
عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.. اليكم ما كشفه العلماء
10/05/2026 23:05:59
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من سبب جيني وراء فشل أدوية السمنة لدى البعض؟ العلماء يجيبون
Lebanon 24
هل من سبب جيني وراء فشل أدوية السمنة لدى البعض؟ العلماء يجيبون
10/05/2026 23:05:59
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
10/05/2026 23:05:59
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة مانشستر
الحمض النووي
البريطانية
البريطاني
الإيقاع
مانشستر
المعادن
النووي
قد يعجبك أيضاً
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
Lebanon 24
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
16:00 | 2026-05-10
10/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لخفض خطر ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تنصح بهذه الاطعمة النباتية
Lebanon 24
لخفض خطر ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تنصح بهذه الاطعمة النباتية
12:41 | 2026-05-10
10/05/2026 12:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية.. ما هو؟
Lebanon 24
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية.. ما هو؟
07:48 | 2026-05-10
10/05/2026 07:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير سرعة المشي لدى كبار السن.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
تغير سرعة المشي لدى كبار السن.. ماذا يكشف؟
05:00 | 2026-05-10
10/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
Lebanon 24
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
03:39 | 2026-05-10
10/05/2026 03:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
16:39 | 2026-05-09
09/05/2026 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
16:42 | 2026-05-09
09/05/2026 04:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2026-05-10
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
12:41 | 2026-05-10
لخفض خطر ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تنصح بهذه الاطعمة النباتية
07:48 | 2026-05-10
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية.. ما هو؟
05:00 | 2026-05-10
تغير سرعة المشي لدى كبار السن.. ماذا يكشف؟
03:39 | 2026-05-10
فيروس هانتا يثير القلق.. هل تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى الإنسان؟
02:00 | 2026-05-10
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 23:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24