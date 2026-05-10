صحة

عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية

10-05-2026 | 16:00
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
أشار تقرير في مؤتمر المنظمة الأوروبية لمكافحة الجلطة الدماغية (ESOC) إلى أن ضربات القلب المنخفضة والمرتفعة في حالة الهدوء يمكن أن تزيد احتمال الجلطة الدماغية.
وأظهرت نتائج الدراسة الشاملة للبيانات الواردة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن خبراء البنك الحيوي يراقبون خلال 14 سنة حالة 460 ألف متطوع ، سجلت خلالها إصابة 12 ألف منهم بالجلطة الدماغية. وأظهر التحليل أن أدنى مستوى للخطر كان النبض من 60 إلى 69 نبضة في الدقيقة. ولكن عندما ينخفض إلى أقل من 50 نبضة أو يرتفع فوق 90، يزداد الخطر بشكل كبير- عند القيم المنخفضة — بنسبة 25 بالمئة ، وعند القيم العالية — بنسبة 45 بالمئة.

ويشير الباحثون، إلى أن العلاقة المكتشفة لم تختف حتى بعد تعديل البيانات عند الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستوى ضغط الدم والرجفان الأذني. أي أنه بالنسبة لهذه الفئة من المرضى، يمكن أن يكون معدل النبض بمثابة علامة إضافية لتقييم مستوى الخطر.

ووفقا لتوضيح الباحثين، لآلية هذه الظاهرة- قد يتفاقم تدفق الدم إلى الدماغ مع بطء ضربات القلب، بينما تؤدي ضربات القلب السريعة جدا إلى زيادة الحمل على جدار الأوعية الدموية.

ويؤكد الباحثون، أن معدل ضربات القلب هو أحد المؤشرات البسيطة والقابلة للقياس التي يجب الانتباه إليها عن كثب عند تقييم احتمال حدوث مضاعفات في القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لهم، من أجل استخلاص استنتاجات نهائية لا لبس فيها ، يلزم إجراء بحث علمي إضافي.
11/05/2026 02:31:54
المنظمة الأوروبية

مؤتمر المنظمة

البنك الحيوي

الأوروبي

المملكة

أوروبي

الظاهر

الشام

