بعد ليلة بلا نوم.. هذا ما قد يحدث للدماغ

كشف باحثون عن تأثير مقلق لليلة واحدة من الحرمان من النوم على الدماغ ، حيث تظهر تغيرات عصبية وسلوكية تشبه إلى حد كبير بعض أعراض مرض ألزهايمر.

وأجرى فريق بحثي من جامعة إيبادان في مراجعة شاملة لعدد كبير من الدراسات الطبية التي تناولت العلاقة بين قلة النوم والذاكرة ووظائف الدماغ، خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2025، بهدف فهم كيفية تأثر الدماغ بالحرمان من النوم.



وتوصل الباحثون إلى أن حتى فترات قصيرة من الأرق أو قلة النوم قد تُحدث اضطرابات ملحوظة في الدماغ، تشمل ضعف التواصل بين الخلايا العصبية، وزيادة الالتهابات التي تؤثر على الذاكرة، وتراكم السموم، إضافة إلى انخفاض إنتاج خلايا دماغية جديدة.



وتتشابه هذه التغيرات مع بعض الآليات المرتبطة بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكسي تدريجي يصيب الدماغ، يؤدي إلى تدهور الذاكرة والقدرات الإدراكية .



وأوضح الباحثون أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما يحتاجون عادة إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا، بينما يحتاج الأطفال إلى ساعات أطول لدعم نمو الدماغ بشكل سليم.