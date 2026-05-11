صحة
للحفاظ على الوزن بعد الحمية.. دراسة تحدد عدد خطوات المشي اللازمة
Lebanon 24
11-05-2026
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة عن عدد خطوات المشي اليومية التي قد تساعد في الحفاظ على الوزن بعد
الحمية الغذائية
وتقليل احتمالات استعادته
مع مرور الوقت
.
وأشارت الدراسة، التي عُرضت خلال
المؤتمر الأوروبي
للسمنة (ECO 2026) في إسطنبول، إلى أن الحفاظ على النشاط البدني بعد انتهاء الحمية يمثل عاملا مهما في تثبيت الوزن على المدى
الطويل
.
ويقول
البروفيسور
مروان الغوش، من جامعة مودينا وريجيو إميليا، إن التحدي الأكبر في علاج السمنة لا يقتصر على خسارة الوزن، بل يتمثل في منع استعادته لاحقا، موضحا أن نحو 80% من الأشخاص الذين ينجحون في فقدان الوزن يستعيدون جزءا منه أو كله خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ولفهم دور المشي في تثبيت الوزن، أجرى باحثون من
إيطاليا
ولبنان مراجعة منهجية وتحليلا تجميعيا لـ18 دراسة سابقة تناولت العلاقة بين النشاط البدني والحفاظ على الوزن بعد الحمية الغذائية.
وخلص الباحثون إلى أن الوصول إلى نحو 8500 خطوة يوميا، مع الحفاظ على هذا المستوى من النشاط بعد الحمية الغذائية، قد يشكل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة للمساعدة في تثبيت الوزن وتقليل احتمالات استعادته مستقبلا. (روسيا اليوم)
