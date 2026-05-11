تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر

Lebanon 24
11-05-2026 | 10:53
A-
A+
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تكشف آلام الظهر التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم عن مشكلات صحية تتجاوز الإجهاد العضلي أو الجلوس الخاطئ.
 
ويؤكد خبراء أن التعامل مع آلام الظهر لا ينبغي أن يقتصر على المسكنات، لأن بعض الحالات قد ترتبط بأمراض مزمنة أو خطيرة تحتاج إلى تشخيص مبكر.

وقال البروفيسور زامبيلي بينتو، خبير الجهاز العضلي الهيكلي في جامعة سيدني للتكنولوجيا: "علاج آلام الظهر المزمنة لا يتعلق بالعمود الفقري فقط، بل يتطلب فهم العلاقة بين الظهر وبقية أعضاء الجسم".
Advertisement

وفي ما يلي أبرز الحالات الصحية التي قد تظهر من خلال آلام الظهر:
 
اضطرابات الأمعاء والالتهابات 
توصل باحثون إلى وجود علاقة بين صحة الأمعاء والعمود الفقري، تعرف باسم "محور الأمعاء - العمود الفقري"، وهي شبكة تربط ميكروبيوم الأمعاء بالجهاز المناعي ومستويات الالتهاب في الجسم.

ويؤدي اختلال توازن البكتيريا النافعة، بسبب التوتر أو سوء التغذية أو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، إلى زيادة نفاذية الأمعاء، ما يسمح بتسرب مواد ضارة إلى مجرى الدم، مسببة التهابات قد تؤثر في الأعصاب والمفاصل والعمود الفقري.

كما ترتبط بعض مشكلات الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي والإمساك وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، بزيادة احتمالات الإصابة بآلام الظهر.

وأظهرت دراسة أُجريت على نحو 7 آلاف شخص أن الأنظمة الغذائية المسببة للالتهاب ترفع خطر الإصابة بآلام الظهر بنسبة 32%.

وفي المقابل، تساعد الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، في دعم صحة الظهر وتقليل الالتهاب.

سرطان البنكرياس
رغم أن آلام الظهر غالبا ما ترتبط بالإجهاد العضلي، فإن استمرارها لفترات طويلة قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان خطورة.

ويصعب اكتشاف المرض مبكرا بسبب قلة أعراضه، لكن الألم المستمر في الظهر يعد من العلامات التي تستوجب الانتباه، خاصة إذا لم يرتبط بمجهود بدني أو إصابة واضحة.

وقال الدكتور جيري كوبس، المدير الطبي لمركز العلاج بالبروتونات، إن موقع البنكرياس العميق داخل البطن قد يجعل الألم يمتد إلى الظهر، وغالبا ما يكون ألما خفيفا ومستمرا وليس حادا.

وأضاف أن تجاهل الألم غير المبرر قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، مؤكدا أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض.

أمراض القلب
لا تقتصر أعراض أمراض القلب على ألم الصدر أو ضيق التنفس، إذ قد يظهر الخلل القلبي أحيانا في صورة آلام بالظهر، خاصة لدى النساء وكبار السن ومرضى السكري.

وأوضح الدكتور أوليفر غوتمان، استشاري أمراض القلب في مستشفى سانت بارثولوميو، أن بعض حالات الذبحة الصدرية قد تسبب ألما في الظهر بسبب تشارك القلب والظهر في بعض المسارات العصبية.
 
وأشار إلى أن الألم المرتبط بالقلب غالبا ما يزداد مع المجهود، ويترافق مع التعرق أو ضيق التنفس، ويخف مع الراحة، وهي علامات تستوجب تقييما طبيا عاجلا.

تمدد الشريان الأبهر
من الحالات الخطيرة المرتبطة بآلام الظهر أيضا تمدد الأوعية الدموية الأبهري، وهي حالة يحدث فيها ضعف وانتفاخ في جدار الشريان الأبهر.

وقد يظهر هذا التمدد على شكل ألم حاد ومفاجئ في الظهر، خاصة إذا ترافق مع أعراض مثل الغثيان أو ضيق التنفس أو امتداد الألم إلى الذراع والفك.

ويؤكد الأطباء أن هذه الحالة طارئة وتتطلب تدخلا طبيا سريعا.

خلل عضلات قاع الحوض
عند النساء، قد يكون ألم أسفل الظهر مرتبطا بضعف عضلات قاع الحوض، وهي العضلات المسؤولة عن دعم المثانة والرحم والأمعاء.

وإلى جانب التسبب في سلس البول أو الإمساك أو الألم أثناء الجماع، قد يؤدي ضعف هذه العضلات إلى اضطراب وضعية الجسم وزيادة الضغط على العمود الفقري.

وتوضح الدكتورة أريانا ميتروبولوس، المتخصصة السريرية في مستشفى بريغهام والنساء بجامعة هارفارد، أن كثيرين لا يدركون العلاقة بين عضلات الحوض وآلام الظهر.

وتنصح بممارسة تمارين تقوية قاع الحوض، من خلال شد العضلات وإرخائها بشكل متكرر، للمساعدة في تخفيف الألم وتحسين دعم العمود الفقري. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة ناجحة لطاقم «أرتيميس 2» وتحديات صحية تبدأ على الأرض
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حالته خطيرة... نمرٌ يُهاجم طفلاً في العراق!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأبيض المتوسط

روسيا اليوم

البروفيسور

السكري

أريانا

روسيا

الصدر

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-05-11
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11
Lebanon24
00:49 | 2026-05-11
Lebanon24
23:00 | 2026-05-10
Lebanon24
16:00 | 2026-05-10
Lebanon24
14:00 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24