|
صحة
تقنية مبتكرة قد تساعدك في الاقلاع عن التدخين.. اليكم ابرز المعلومات عنها
Lebanon 24
13-05-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد التدخين سبباً رئيسياً للوفاة، حيث يقتل 6 ملايين شخص سنوياً، ويؤدي إلى تدمير شامل للصحة عبر إتلاف جميع أعضاء الجسم. إذ تشمل الأضرار الرئيسية أمراض القلب والسكتات الدماغية، وسرطان الرئة والحنجرة، وغيرها الكثير.
لذا فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل قرار صحي يتخذه الشخص المدخن.
وفي تطور لافت، كشفت دراسة أميركية، نشرت نتائجها في دورية Journal of Psychiatric Research، عن تقنية
علاجية
مبتكرة قد تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، عبر استهداف دوائر محددة في الدماغ باستخدام التحفيز المغناطيسي غير الجراحي.
وأوضح باحثون من جامعة
ساوث كارولاينا
الطبية أن هذه التقنية قد تمثل مفتاحاً جديداً لكسر دائرة الإدمان.
نظامان رئيسيان
ركزت الدراسة على فهم كيفية إعادة التوازن داخل الدماغ بين نظامين رئيسيين: نظام الرغبة والمكافأة، ونظام
التحكم في
السلوك واتخاذ القرار.
واعتمد الباحثون على تقنية تُعرَف باسم "التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة" (rTMS)، وهي تقنية غير جراحية تستخدم نبضات مغناطيسية دقيقة لتحفيز مناطق محددة في الدماغ دون الحاجة لتدخل جراحي أو أدوية. كما هدفت هذه التقنية إلى تعديل النشاط العصبي في المناطق المرتبطة بإدمان النيكوتين.
كيف تعمل؟
تعمل التقنية عبر إرسال نبضات مغناطيسية مركزة إلى القشرة الدماغية، تستهدف بصورة خاصة مناطق مسؤولة عن التحكم في السلوك واتخاذ القرار، مثل القشرة الجبهية الجانبية، إلى جانب مناطق مرتبطة بالرغبة والمكافأة.
فيما تسهم هذه النبضات في تنشيط الخلايا العصبية أو تعديل نشاطها، بما يساعد على إعادة التوازن بين نظام "التحكم الذاتي" ونظام "الرغبة".
وشملت الدراسة مجموعة من المدخنين البالغين، جرى تقسيمهم إلى مجموعات خضعت لـ15 جلسة علاجية على مدار 3 أسابيع، مع استخدام تصوير الدماغ لتحديد مواقع التحفيز بدقة.
في حين بينت النتائج أن تحفيز منطقة التحكم الذاتي في الدماغ، المعروفة باسم DLPFC، أدى لخفض معدل التدخين بأكثر من 11 سيجارة يومياً، إلى جانب تراجع واضح في الرغبة بالتدخين، وانخفاض مستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، وهو مؤشر بيولوجي على تقليل التدخين، مقارنة بالمجموعة التي تلقت علاجاً وهمياً أو خضعت لاستهداف مناطق أخرى بالدماغ. كما استمرت الآثار الإيجابية للعلاج لمدة شهر على الأقل بعد انتهاء الجلسات.
كذلك كشفت صور الدماغ عن زيادة نشاط مناطق التحكم الذاتي، مقابل انخفاض نشاط مناطق المكافأة المرتبطة بالإدمان، وهو ما انعكس مباشرة على سلوك المشاركين.
وحسب الباحثين، فإن تعزيز نشاط مراكز التحكم في الدماغ يزيد قدرة الفرد على مقاومة الرغبة في التدخين، بينما يتراجع نشاط المناطق المرتبطة بالمكافأة والإدمان تدريجياً. ومن هذا المنطلق، لا تعتمد التقنية على كبح الرغبة بشكل مباشر، بل على "إعادة تدريب" الدماغ ليصبح أكثر قدرة على ضبط السلوك الإدماني بصورة طبيعية.
كما اعتبروا أن النتائج تمهد الطريق لإجراء تجارب أوسع قد تجعل من التحفيز الدماغي وسيلة علاجية مساعدة للإقلاع عن التدخين إلى جانب الأدوية والعلاج السلوكي، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لم تنجح معهم العلاجات التقليدية.
