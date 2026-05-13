تقنية مبتكرة قد تساعدك في الاقلاع عن التدخين.. اليكم ابرز المعلومات عنها

يعد التدخين سبباً رئيسياً للوفاة، حيث يقتل 6 ملايين شخص سنوياً، ويؤدي إلى تدمير شامل للصحة عبر إتلاف جميع أعضاء الجسم. إذ تشمل الأضرار الرئيسية أمراض القلب والسكتات الدماغية، وسرطان الرئة والحنجرة، وغيرها الكثير.



لذا فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل قرار صحي يتخذه الشخص المدخن.



وأوضح باحثون من جامعة الطبية أن هذه التقنية قد تمثل مفتاحاً جديداً لكسر دائرة الإدمان.



نظامان رئيسيان

ركزت الدراسة على فهم كيفية إعادة التوازن داخل الدماغ بين نظامين رئيسيين: نظام الرغبة والمكافأة، ونظام السلوك واتخاذ القرار.



واعتمد الباحثون على تقنية تُعرَف باسم "التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة" (rTMS)، وهي تقنية غير جراحية تستخدم نبضات مغناطيسية دقيقة لتحفيز مناطق محددة في الدماغ دون الحاجة لتدخل جراحي أو أدوية. كما هدفت هذه التقنية إلى تعديل النشاط العصبي في المناطق المرتبطة بإدمان النيكوتين. وفي تطور لافت، كشفت دراسة أميركية، نشرت نتائجها في دورية Journal of Psychiatric Research، عن تقنية مبتكرة قد تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، عبر استهداف دوائر محددة في الدماغ باستخدام التحفيز المغناطيسي غير الجراحي.

كيف تعمل؟

تعمل التقنية عبر إرسال نبضات مغناطيسية مركزة إلى القشرة الدماغية، تستهدف بصورة خاصة مناطق مسؤولة عن التحكم في السلوك واتخاذ القرار، مثل القشرة الجبهية الجانبية، إلى جانب مناطق مرتبطة بالرغبة والمكافأة.



فيما تسهم هذه النبضات في تنشيط الخلايا العصبية أو تعديل نشاطها، بما يساعد على إعادة التوازن بين نظام "التحكم الذاتي" ونظام "الرغبة".



وشملت الدراسة مجموعة من المدخنين البالغين، جرى تقسيمهم إلى مجموعات خضعت لـ15 جلسة علاجية على مدار 3 أسابيع، مع استخدام تصوير الدماغ لتحديد مواقع التحفيز بدقة.