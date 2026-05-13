فواكه بطعم الحلوى.. بدائل طبيعية تُرضي الرغبة بالسكر وتحمي الصحة

13-05-2026 | 14:00
قد يكون استبدال الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر المصنّع بخيارات طبيعية حلوة، مثل الفواكه، خطوة بسيطة لكنها مؤثرة في تحسين جودة النظام الغذائي. فالكثير من الفواكه تمنح مذاقاً حلواً يضاهي الحلويات، أو يتفوق عليها أحياناً، بفضل احتوائها على السكريات الطبيعية، لكنها في الوقت نفسه تقدم للجسم الألياف والماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة. وبحسب Verywell Health، فإن تأثير الفواكه على الجسم يختلف عن السكريات المضافة، لأن الألياف والمركبات النباتية تساعد على إبطاء امتصاص السكر، وتخفيف ارتفاعات سكر الدم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتحسين النتائج الأيضية.
وتأتي المانغا في مقدمة الفواكه شديدة الحلاوة، إذ يحتوي كوب من قطع المانغا النيئة على نحو 22.6 غراماً من السكريات. ورغم هذا المحتوى المرتفع نسبياً، تشير مراجعة شملت 29 دراسة سريرية إلى أن تناول المانغا ارتبط بتحسن التحكم بسكر الدم وتراجع الإجهاد التأكسدي، فيما ربطت دراسة أخرى تناول مانغا طازجة يومياً لمدة 24 أسبوعاً بتحسن حساسية الإنسولين لدى بالغين مصابين بمقدمات السكري.
أما التمر، فيُعد من أكثر الخيارات الطبيعية حلاوة، وغالباً ما يُستخدم بديلاً للسكر في الحلويات. فحبة واحدة من تمر المجهول منزوعة النواة تحتوي على نحو 16 غراماً من السكريات. ورغم أن التمر يتكون من أكثر من 70 في المئة من السكر، إلا أن له مؤشراً غلايسيمياً منخفضاً، وقد يكون آمناً لمرضى السكري عند تناوله باعتدال. كما أظهرت تجربة عشوائية أن الاستهلاك المنخفض للتمر لم يرفع مستويات السكر التراكمي، مع مؤشرات محتملة على فوائد للقلب والكوليسترول.
وتُعرف العنب أحياناً باسم "حلوى الطبيعة" بسبب مذاقه السكري الواضح، إذ يحتوي كوب واحد منه على نحو 25.1 غراماً من السكريات. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن العنب قد يترك آثاراً مفيدة على عوامل مرتبطة بمتلازمة الأيض، مثل ضغط الدم والدهون في الجسم، كما أن احتواءه على البوليفينولات، ومنها مضاد الأكسدة ريسفيراترول، قد يدعم وظيفة الإنسولين وحساسيته.
وتحضر الأناناس كفاكهة استوائية حلوة يمكن تناولها نيئة أو مشوية أو مطهية، ويحتوي كوب من قطعها على 16.3 غراماً من السكريات. وإلى جانب مذاقها، تحتوي على البروميلين، وهي مجموعة إنزيمات تساعد في هضم البروتينات، وقد تدعم صحة القلب عبر خصائص مضادة للتخثر، إضافة إلى تأثيرات مضادة للالتهاب قد تساهم في تخفيف التورم ودعم التئام الأنسجة.
وتزداد حلاوة الموز كلما نضج، مع تحول النشويات فيه إلى سكريات. وتحتوي موزة واحدة على نحو 19.9 غراماً من السكريات. لكنه يتميز أيضاً بغناه بالبوتاسيوم، الذي يساعد في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم، إضافة إلى المغنيسيوم، ما يجعله خياراً مناسباً للترطيب وتعويض المعادن التي يفقدها الجسم مع التعرّق، خصوصاً لدى الرياضيين.
أما الكرز الحلو، فيمنح نكهة قريبة من الحلويات، إذ يحتوي كوب واحد منه على نحو 19.7 غراماً من السكريات. ويتميّز بغناه بالأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل الالتهاب، وتحسين صحة القلب، وخفض ضغط الدم، كما تشير أبحاث إلى أن تناوله قد يدعم وظيفة الأوعية الدموية ويقلل مخاطر اضطرابات أيضية مرتبطة بالسكري من النوع الثاني.
وتبقى الإجاص من الخيارات الحلوة والغنية بالعصارة والألياف، إذ تحتوي الحبة المتوسطة على نحو 17.4 غراماً من السكريات. وتمتاز هذه الفاكهة بغناها بالألياف القابلة للذوبان، ولا سيما البكتين والسوربيتول، ما يساعد على دعم الهضم وانتظام حركة الأمعاء. كما تشير أبحاث إلى امتلاك الإجاص خصائص مضادة لارتفاع السكر، وارتباط تناوله بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وبذلك، لا تعني الحلاوة دائماً ضرراً غذائياً. فالفارق الأساسي بين قطعة حلوى مصنّعة وحبة فاكهة ناضجة يكمن في ما يرافق السكر: ففي الفاكهة تأتي الحلاوة ضمن تركيبة طبيعية تضم الألياف والمغذيات والمركبات النباتية، ما يجعلها خياراً أذكى لإشباع الرغبة بالسكر من دون الانزلاق إلى الوجبات المصنّعة.
