صحة

30 نبتة في الأسبوع.. عادة غذائية بسيطة قد تغيّر صحتك

Lebanon 24
13-05-2026 | 16:00
30 نبتة في الأسبوع.. عادة غذائية بسيطة قد تغيّر صحتك
في زمن تتزاحم فيه صيحات الحمية والـ"سوبرفوود" والمكملات الغذائية على منصات التواصل، يصبح من الصعب تمييز ما يستحق فعلاً أن يتحول إلى عادة يومية. لكن خلف الضجيج الكبير، تبرز نصيحة غذائية هادئة وبسيطة قد تكون أكثر أهمية مما يروّج له المؤثرون: التنويع في الطعام، وخصوصاً في الأطعمة النباتية.

وبحسب ما نقل موقع Verywell Health عن كارولاين كوهين، اختصاصية التغذية السريرية والأستاذة المساعدة في طب الأسرة والمجتمع بجامعة ألاباما في برمنغهام، فإن العادة الغذائية الأكثر تجاهلاً هي الحرص على تناول تشكيلة واسعة من الأطعمة، بما يضمن حصول الجسم على توازن من المغذيات الكبرى، مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون، إضافة إلى المغذيات الدقيقة.
وتوضح كوهين أن التركيز يجب أن ينصب خصوصاً على تنويع الأطعمة النباتية، لما لذلك من دور في دعم صحة الأمعاء. فخلال العقدين الماضيين، توسعت الأبحاث المتعلقة بميكروبيوم الأمعاء، وأظهرت أن صحة الأمعاء لا ترتبط بالهضم فقط، بل تمتد آثارها إلى المناعة، وامتصاص المغذيات، وصحة الدماغ، والصحة النفسية، والوقاية من الأمراض المزمنة.

وتنصح كوهين بمحاولة تناول 30 نوعاً مختلفاً من الأطعمة النباتية أسبوعياً. ورغم أن الرقم قد يبدو كبيراً للوهلة الأولى، إلا أن المقصود لا يقتصر على الخضار والفاكهة، بل يشمل أيضاً المكسرات، والبذور، والحبوب، ما يجعل تحقيق هذا الهدف أسهل مما يبدو.

وترى الاختصاصية أن جعل الأكل الصحي تجربة ممتعة يساعد على الالتزام به على المدى الطويل، من خلال تجربة وصفات جديدة، أو تذوق نوع جديد من الفاكهة أو الخضار كل بضعة أسابيع، أو العودة إلى أصناف لم يتناولها الشخص منذ سنوات. فالملل من الوجبات المتكررة قد يكون أحد أسباب صعوبة الحفاظ على نظام غذائي صحي.

أما سبب تجاهل هذه العادة، فبرأي كوهين، يعود إلى أن الناس ينجذبون غالباً إلى النصائح المحددة والسريعة، مثل التركيز على طعام واحد أو عنصر غذائي معيّن، لأنها تبدو أسهل وأكثر قابلية للتطبيق. غير أن التغذية الصحية لا تقوم عادة على مكوّن واحد، بل على النمط الغذائي الكامل. وتؤكد أن تنويع النظام الغذائي يرتبط بطول العمر، والصحة العامة، والوقاية من نقص العناصر الغذائية.

ولمن يجد فكرة تناول 30 نوعاً نباتياً أسبوعياً صعبة، تقترح كوهين بداية أبسط: راقب ألوان طبقك. فإذا كان الطبق يميل دائماً إلى اللون الأخضر مثلاً، يمكن إضافة الجزر أو الفلفل الأحمر أو أصناف أخرى مختلفة. فتنوع الألوان على الطبق قد يكون طريقة سهلة لضمان تنوع المغذيات من دون الحاجة إلى معرفة التفاصيل العلمية لكل طعام.

في الخلاصة، ليست الصحة دائماً في المكمل الأغلى أو الحمية الأكثر رواجاً، بل قد تبدأ من طبق أكثر تنوعاً، وألوان أكثر، وخيارات نباتية أوسع تمنح الجسم ما يحتاجه بهدوء ومن دون مبالغة.
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
خطوات بسيطة من البيت.. عادات يومية منخفضة الكلفة قد تعزز صحتك
خيارات غذائية بسيطة تدعم استقرار الغلوكوز.. تعرفوا عليها
