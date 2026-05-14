فيتامين "د" على معدة فارغة يفقد مفعوله.. وهذه هي الطريقة الأمثل

أكد تقرير طبي أن فاعلية فيتامين "د" في دعم العظام والمناعة ترتبط شرطياً بتناوله مع وجبات تحتوي على دهون صحية، كالأفوكادو، والبيض، والمكسرات، أو زيت .

وأوضح الخبراء أن هذا الفيتامين "قابل للذوبان في الدهون"، ما يعني أن تناوله على معدة فارغة يحرمه من الوسيط اللازم للامتصاص، ويؤدي إلى ضياع جزء كبير من الجرعة دون فائدة حقيقية.



وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها (600 - 800 وحدة دولية) بعد استشارة الطبيب، محذراً من أن الإفراط في الجرعات قد يؤدي إلى سمية ناتجة عن ارتفاع مستويات الكالسيوم في .