تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الجانب المظلم لأدوية التنحيف

Lebanon 24
14-05-2026 | 23:00
A-
A+
الجانب المظلم لأدوية التنحيف
الجانب المظلم لأدوية التنحيف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة حديثة عن جانب اجتماعي سلبي يواجه مستخدمي أدوية إنقاص الوزن مثل ويغوفي وأوزيمبيك، يتمثل في الأحكام والوصمة المرتبطة بالاعتماد على هذه العلاجات لفقدان الوزن.

وأوضحت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من جامعات رايس وكاليفورنيا ومايو كلينك، أن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية «GLP-1» يتعرضون لنظرة مجتمعية أكثر سلبية مقارنة بمن يعتمدون على الحميةمية الغذائية أو التمارين الرياضية لإنقاص الوزن.

وشملت الدراسة أكثر من 1300 مشارك، وأظهرت نتائجها أن مستخدمي هذه الأدوية يُنظر إليهم أحيانًا بشكل أكثر سلبية حتى من الأشخاص الذين لم ينجحوا في فقدان الوزن أساسًا.

ووصف بعض المشاركين مستخدمي أدوية التخسيس بأنهم أقل انضباطًا وأكثر ميلاً للإفراط في تناول الطعام، إضافة إلى اعتبارهم أقل جاذبية اجتماعيًا. كما تراجعت تقييماتهم في صفات مثل الصدق والكرم، ما يعكس اعتقادًا شائعًا بأن اللجوء للدواء يمثل “حلًا سهلًا” بدل الاعتماد على الإرادة الشخصية.

وحذرت الباحثة الرئيسية في الدراسة من أن هذه النظرة قد تدفع بعض المرضى إلى تجنب العلاج أو التوقف عنه، رغم ارتباط السمنة بمضاعفات صحية خطيرة تشمل أمراض القلب والسرطان.

وأكد الباحثون أن المصابين بالسمنة يواجهون ضغطًا مضاعفًا؛ إذ يتعرضون للانتقاد بسبب وزنهم، ثم يواجهون أحكامًا جديدة بسبب الوسيلة التي يختارونها للعلاج.

وتهدف الدراسة إلى تصحيح الصورة النمطية المرتبطة بعلاير إنقاص الوزن، والتأكيد على أنها وسائل علاجية طبية قد تكون ضرورية لبعض المرضى، وليس مؤشرًا على ضعف الشخصية أو قلة الإرادة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أدوية التنحيف والربو.. فائدة صحية غير متوقعة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني: الضربات الإيرانية فرضت "أيامًا مظلمة" على أميركا
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكرو دوز" لمحقنات التنحيف.. حلّ أرخص أم مغامرة بلا ضمانات؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

الرئيسي

الرياض

علاجية

جاذبية

رياضي

العلا

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:02 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:32 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:02 | 2026-05-15
Lebanon24
23:32 | 2026-05-14
Lebanon24
16:00 | 2026-05-14
Lebanon24
15:30 | 2026-05-14
Lebanon24
10:00 | 2026-05-14
Lebanon24
07:56 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24