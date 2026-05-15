تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إحذروا أعراض تجلط الدم.. هذه العلامات المبكرة قد تنقذ حياتكم

Lebanon 24
15-05-2026 | 02:25
A-
A+
إحذروا أعراض تجلط الدم.. هذه العلامات المبكرة قد تنقذ حياتكم
إحذروا أعراض تجلط الدم.. هذه العلامات المبكرة قد تنقذ حياتكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث الدكتور غيفورغ مناتساكانيان، جراح القلب والأوعية الدموية، عن أعراض تجلط الدم في الأوردة السطحية والعميقة، إضافة إلى الحالات التي تستدعي طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل.
Advertisement

ولفت إلى أنه عند الحديث عن تجلط الأوردة، يجب أولا تحديد نوع الأوردة المصابة—سواء كانت سطحية أو عميقة لأن خطة العلاج تختلف بشكل كبير بين الحالتين.

فعند حدوث تخثر الدم في الأوردة السطحية، تتشكل جلطة دموية تؤدي إلى تفاعل التهابي في الجلد والأنسجة المحيطة، وهي الحالة المعروفة طبيا باسم "التهاب الوريد الخثاري".

ووفقا له، يُعدّ "التهاب الوريد الخثاري" أحد مضاعفات مرض الدوالي في الأطراف السفلية، إلا أنه قد يحدث أيضا في أوردة سطحية غير مصابة بالدوالي، ما يجعل الحالة أكثر تعقيدا في بعض الأحيان.

وتظهر أعراض تجلط الأوردة السطحية عادة على شكل التهاب موضعي في جزء محدد من الوريد، وتشمل علامات واضحة مثل الألم، واحمرار الجلد، وتورم الطرف السفلي، وارتفاع درجة الحرارة موضعيًا في الجلد. كما قد تترافق الحالة مع أعراض عامة مثل الشعور بالتوعك وارتفاع درجة الحرارة.

أما تجلط الأوردة العميقة، فهو أكثر خطورة، وتتنوع أعراضه بشكل كبير، إذ قد يكون بلا أعراض تمامًا في بعض الحالات، أو يظهر على شكل ألم، وتشنجات عضلية، وتقييد في حركة الساق، إضافة إلى تورم واضح في الطرف السفلي قد يجعل حجمه أكبر بمقدار 1.5 إلى 2 مرة مقارنة بالساق الأخرى.

ويؤكد الدكتور مناتساكانيان أن شدة الأعراض في تجلط الأوردة العميقة تعتمد على طول الجلطة وموقعها التشريحي، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى ازرقاق الطرف أو حتى غرغرينا، بالإضافة إلى خطر حدوث الانصمام الرئوي.

ويشدد على أنه عند الاشتباه بوجود تجلط في الأوردة السطحية أو العميقة حتى عند ظهور بعض الأعراض فقط يجب مراجعة الطبيب فورا، ويفضل التوجه إلى جراح أوعية دموية أو أخصائي أوردة أو جراح عام. وفي حال عدم التأكد، تبقى استشارة طبيب عام خطوة صحيحة، لأن العامل الأهم هو عدم تأخير التشخيص، إذ كلما كان الكشف مبكرا، زادت فرص العلاج الفعال.(روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
علامة "تبقر الأصابع".. مؤشر مبكر قد ينقذ حياة مرضى سرطان الرئة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم الصحة العالمي… خطوات بسيطة اليوم قد تنقذ حياتك غداً
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات مبكرة قد تشير إلى الخرف.. مؤشرات صحية لا يجب تجاهلها!
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أب يخاطر بحياته وينقذ طفله من حادث قطار مروع
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

دوالي

العلا

ساكا

كاني

غرين

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-05-15
Lebanon24
04:08 | 2026-05-15
Lebanon24
00:02 | 2026-05-15
Lebanon24
23:32 | 2026-05-14
Lebanon24
23:00 | 2026-05-14
Lebanon24
16:00 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24