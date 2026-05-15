فوائد غذائية للخيار مع سعرات حرارية منخفضة

يُعدّ الخيار من أكثر الخضروات فائدةً للجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء ما يساعد على ترطيب الجسم خصوصًا خلال الطقس الحار، كما يُساهم في دعم صحة البشرة وتحسين عملية الهضم.



ويتميّز الخيار بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا مناسبًا للأنظمة الغذائية الصحية وللمساعدة في الحفاظ على الوزن.



كما يحتوي الخيار على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين K والبوتاسيوم، اللذان يدعمان صحة العظام والقلب ويساهمان في تنظيم ضغط .

