تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ!

Lebanon 24
17-05-2026 | 16:09
A-
A+
دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ!
دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون أن نقص فيتامين D في الجسم قد يرتبط بزيادة خطر فقدان السمع المفاجئ.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، وهي حالة يتدهور فيها السمع بسرعة خلال عدة أيام، ولا تزال أسبابها الأساسية مجهولة حتى الآن، لكن يعتقد أن الالتهابات واضطرابات الدورة الدموية والعدوى الفيروسية واختلال وظائف الجهاز المناعي هي من عواملها المحتملة.
Advertisement

حلل الباحثون نتائج العديد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بهذا المرض، ووجدوا أن المرضى الذين يعانون من فقدان السمع المفاجئ غالبا ما تكون لديهم مستويات فيتامين D في الدم أقل بكثير مقارنة بالأشخاص الأصحاء، كما تبين أن نقص هذا الفيتامين يرتبط بحالات ضعف السمع الحادة وصعوبة علاجها، وارتفاع خطر تكرار حالات نقص السمع.
وأكّد العلماء أن العلاقة بين فيتامين D وفقدان السمع لم تثبت بشكل قاطع بعد، وأن الفيتامين لا يمكن اعتباره مؤشرا تشخيصيا شاملا، لكنهم يرون أن تحليل مستواه في الدم قد يصبح في المستقبل جزءا من نهج شخصي للوقاية من اضطرابات السمع وعلاجها.

ويعتبر فيتامين D من أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، إذ يساعد على دعم جهاز المناعة وصحة العظام والأسنان، كما يساهم في دعم نشاط الدماغ وعمل الجهاز العصبي.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل يزيد خطر السمنة والسكري لدى الأطفال.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية قد تزيد خطر الجفاف
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية قد تقصر العمر وتزيد خطر الأمراض المزمنة!
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين D؟
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

الفيروس

الدورة

العلم

فيروس

العلا

سي ال

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2026-05-17
Lebanon24
12:04 | 2026-05-17
Lebanon24
10:43 | 2026-05-17
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17
Lebanon24
10:06 | 2026-05-17
Lebanon24
09:14 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24