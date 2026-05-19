صحة

لماذا تُعدّ الأفوكادو الحليف المثالي لخسارة الوزن؟

Lebanon 24
19-05-2026 | 16:00
لماذا تُعدّ الأفوكادو الحليف المثالي لخسارة الوزن؟
تُعتبر فاكهة الأفوكادو من أبرز الأطعمة الصحية التي اكتسبت شعبية واسعة حول العالم، بفضل غناها بالعناصر الغذائية والدهون المفيدة للجسم. ورغم احتوائها على نسبة مرتفعة من الدهون، إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن تناولها باعتدال قد يساهم في دعم عملية الأيض وتعزيز الشعور بالشبع، ما يجعلها خياراً مثالياً للمرأة الباحثة عن وزن صحي ونمط حياة متوازن.

الأفوكادو… كنز غذائي متكامل

تتميّز الأفوكادو بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية. وتشير المعلومات الغذائية إلى أن 100 غرام تقريباً، أي ما يعادل نصف حبة أفوكادو، تحتوي على نحو 160 سعرة حرارية، إلى جانب عناصر أساسية مثل:

  • فيتامين K

  • حمض الفوليك

  • فيتامين C

  • البوتاسيوم

  • البيوتين

كما تحتوي على نسب جيدة من المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز ومضادات الأكسدة، إضافة إلى كمية مرتفعة من الألياف وقلة في الكربوهيدرات، ما يجعلها خياراً مناسباً ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

دهون صحية تدعم القلب والرشاقة

على عكس معظم الفواكه، تحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وأبرزها حمض الأوليك الموجود أيضاً في زيت الزيتون. وتُظهر الأبحاث أن هذا النوع من الدهون قد يساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى دوره المحتمل في الحد من تراكم الدهون في منطقة البطن.

هل تساعد الأفوكادو على خسارة الوزن؟

تشير دراسات عدة إلى أن تناول الأفوكادو ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، بفضل محتواها العالي من الدهون الصحية والألياف. وهذا الأمر قد يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

كما أظهرت بعض الدراسات أن تناول حبة أفوكادو يومياً قد يساعد في تقليل دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إلا أن النتائج ما زالت متفاوتة وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث العلمية لتأكيدها.

كيف يمكن إدراج الأفوكادو في النظام الغذائي؟

يمكن للمرأة الاستفادة من فوائد الأفوكادو عبر إضافتها إلى:

  • السلطات الصحية

  • التوست والحبوب الكاملة

  • السموثي والعصائر

  • وجبات الفطور الخفيفة

لكن يبقى الاعتدال أساسياً، نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة نسبياً.

