Najib Mikati
هل تسبب الطماطم والباذنجان والبطاطا الالتهابات حقاً؟ العلم يحسم الجدل

Lebanon 24
20-05-2026 | 07:51
هل تسبب الطماطم والباذنجان والبطاطا الالتهابات حقاً؟ العلم يحسم الجدل
تُثار تساؤلات ومخاوف مستمرة حول ما إذا كان تناول الطماطم، والباذنجان، والبطاطا، والفلفل بجميع أنواعه —والتي تنتمي إلى عائلة "الخضار الباذنجانية"— يسبب الالتهابات في الجسم أو يفاقم آلام المفاصل. وترتبط هذه المخاوف باحتواء هذه النباتات على مركب طبيعي يُعرف باسم "السولانين"، وهو نوع من القلويدات التي تنتجها النباتات لحماية نفسها من الحشرات.
ومع ذلك، تؤكد الدراسات والأبحاث الطبية عدم وجود دليل علمي يثبت أن تناول هذه الخضراوات يسبب الالتهابات لدى الأشخاص الأصحاء؛ بل على العكس، تتميز الطماطم والفلفل بغناهما بمضادات الأكسدة القوية مثل "الليكوبين" وفيتامين "سي"، وهي عناصر تساهم بفعالية في مكافحة الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

وفي المقابل، يشير خبراء الصحة إلى أن بعض الأفراد الذين يعانون من أمراض مناعية ذاتية أو التهابات مزمنة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مشاكل الجهاز الهضمي، قد يبدون حساسية خاصة تجاه مركب "السولانين" أو السكريات السكرية الموجودة فيها، مما قد يؤدي إلى شعورهم ببعض الانزعاج.
 
ويوصي الأطباء هذه الفئة بمراقبة استجابة أجسادهم لهذه الأطعمة، في حين يُنصح عامة الناس بالاستمرار في تناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.
