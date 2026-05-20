تحذيرات طبية من تأثير قلة النوم على القلب ومستويات السكر

Advertisement

يحذّر خبراء صحة من أن نقص النوم بشكل مستمر لا يقتصر على الشعور بالإرهاق، بل قد يرفع بشكل ملحوظ خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.وبحسب المختصين، فإن قلة ساعات النوم تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، خصوصًا تلك المسؤولة عن تنظيم الشهية ومستويات السكر في ، ما قد يؤدي مع الوقت إلى زيادة الوزن وارتفاع احتمالات مقاومة الإنسولين.كما يشير الخبراء إلى أن اضطرابات النوم المزمنة ترتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات التوتر، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية.ويؤكد الأطباء أن الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم المنتظم، إلى جانب نمط حياة صحي، يعدّ من أهم العوامل للوقاية من هذه الأمراض المزمنة.