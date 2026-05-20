فوائد متعددة للنظام المتوسطي تشمل الوقاية من الأمراض المزمنة

تشير دراسة حديثة إلى أن المتوسطي قد يساهم في إطالة العمر وتعزيز كفاءة جهاز المناعة، بفضل اعتماده على مكونات طبيعية وغنية بالعناصر الغذائية.وبحسب الباحثين، فإن هذا النظام الغذائي الذي يشمل زيت ، الخضروات، الفواكه، الأسماك، والمكسرات، يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.كما أوضحت الدراسة أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز مقاومة الجسم للأمراض.ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي بشكل مستمر، إلى جانب نمط حياة نشط، قد يكون من أبرز العوامل الداعمة لطول العمر وجودة الحياة.