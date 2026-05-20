تحذيرات من تأثير السكر على الدماغ والصحة العامة

Advertisement

يشير خبراء تغذية إلى أن تقليل استهلاك السكر المضاف قد ينعكس بشكل إيجابي على صحة الدماغ ويُساهم في خفض مستويات الالتهاب في الجسم.وبحسب المختصين، فإن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر على وظائف الدماغ مثل التركيز والذاكرة، إضافة إلى رفع خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الأيضية.كما يوضح الخبراء أن تقليل السكريات يساعد على تحسين توازن الطاقة في الجسم وتقليل التقلبات الحادة في مستويات سكر ، ما ينعكس على الاستقرار الذهني والصحة العامة.ويؤكد الأطباء أن تقليل السكر ضمن اليومي، إلى جانب نمط حياة صحي ومتوازن، يُعد خطوة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل الالتهابات طويلة الأمد.