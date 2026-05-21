متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب

Lebanon 24
21-05-2026 | 04:01
متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب
أشارت أخصائية طب الشيخوخة الروسية الدكتورة أولغا تكاتشيوفا إلى أن الجسم يبلغ ذروة نموه بين سن 25 و30 عاما، وبعدها تبدأ عملية الشيخوخة البطيئة، التي يمكن قياسها باستخدام بعض المؤشرات الحيوية.
وقالت في ردها على سؤال حول توقيت بدء الشيخوخة:"يصل جسم الإنسان عادة إلى ذروة نمو الجهاز العضلي الهيكلي بين سن 25 و30 عاما تقريبا، ثم يبدأ تراجع تدريجي في كتلة العضلات وقوتها، إلى جانب انخفاض كثافة المعادن في العظام. وبعد هذه المرحلة، يعتمد مسار طول العمر إلى حد كبير على طبيعة كل فرد."

وأضافت ان ارتفاع متوسط العمر المتوقع أدى إلى تغيّر التصنيفات العمرية، موضحةً أن الأشخاص دون سن 39 عاما يُعدّون اليوم ضمن فئة الشباب.

وتابعت أن الأعراض السريرية للشيخوخة تظهر غالبا في مراحل متأخرة، وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين، والسرطان، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، إضافة إلى داء السكري من النوع الثاني.

وقالت:"نبدأ عادة بملاحظة هذه الأعراض في المتوسط عند بلوغ سن الستين تقريبا."

ولفتت إلى أن هناك مؤشرات أخرى قد تدل على التقدم في العمر، مثل تراجع بعض وظائف الجسم، بما في ذلك ضعف العضلات وانخفاض القدرة على التركيز.(روسيا اليوم)



