تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب
Lebanon 24
21-05-2026
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت أخصائية طب الشيخوخة الروسية الدكتورة
أولغا
تكاتشيوفا إلى أن الجسم يبلغ ذروة نموه بين سن 25 و30 عاما، وبعدها تبدأ عملية الشيخوخة البطيئة، التي يمكن قياسها باستخدام بعض المؤشرات الحيوية.
Advertisement
وقالت في ردها على سؤال حول توقيت بدء الشيخوخة:"يصل جسم الإنسان عادة إلى ذروة نمو الجهاز العضلي الهيكلي بين سن 25 و30 عاما تقريبا، ثم يبدأ تراجع تدريجي في كتلة العضلات وقوتها، إلى جانب انخفاض كثافة
المعادن
في العظام. وبعد هذه المرحلة، يعتمد مسار طول العمر إلى حد كبير على طبيعة كل فرد."
وأضافت ان ارتفاع متوسط العمر المتوقع أدى إلى تغيّر التصنيفات العمرية، موضحةً أن الأشخاص دون سن 39 عاما يُعدّون اليوم ضمن فئة الشباب.
وتابعت أن الأعراض السريرية للشيخوخة تظهر غالبا في مراحل متأخرة، وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين، والسرطان، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، إضافة إلى داء
السكري
من النوع الثاني.
وقالت:"نبدأ عادة بملاحظة هذه الأعراض في المتوسط عند بلوغ سن الستين تقريبا."
ولفتت إلى أن هناك مؤشرات أخرى قد تدل على التقدم في العمر، مثل تراجع بعض وظائف الجسم، بما في ذلك ضعف العضلات وانخفاض القدرة على التركيز.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
متى ستبدأ فنلندا بتشغيل جسر "كرونوفوري"؟
Lebanon 24
متى ستبدأ فنلندا بتشغيل جسر "كرونوفوري"؟
21/05/2026 12:45:47
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستبدأ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
Lebanon 24
متى ستبدأ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
21/05/2026 12:45:47
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير
Lebanon 24
ترامب: إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير
21/05/2026 12:45:47
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة مارادونا تفضح "طبيبه المتهم" هذا ما كشفته
Lebanon 24
ابنة مارادونا تفضح "طبيبه المتهم" هذا ما كشفته
21/05/2026 12:45:47
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الروسية الدكتور
روسيا اليوم
المعادن
لي بين
العمري
التركي
السكري
روسيا
قد يعجبك أيضاً
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
Lebanon 24
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
03:10 | 2026-05-21
21/05/2026 03:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة
Lebanon 24
للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة
01:37 | 2026-05-21
21/05/2026 01:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطر تفشي "إيبولا".. تحذير من منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
عن خطر تفشي "إيبولا".. تحذير من منظمة الصحة العالمية
23:28 | 2026-05-20
20/05/2026 11:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من تأثير السكر على الدماغ والصحة العامة
Lebanon 24
تحذيرات من تأثير السكر على الدماغ والصحة العامة
23:00 | 2026-05-20
20/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد متعددة للنظام المتوسطي تشمل الوقاية من الأمراض المزمنة
Lebanon 24
فوائد متعددة للنظام المتوسطي تشمل الوقاية من الأمراض المزمنة
15:07 | 2026-05-20
20/05/2026 03:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
13:46 | 2026-05-20
20/05/2026 01:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
Lebanon 24
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
23:43 | 2026-05-20
20/05/2026 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
Lebanon 24
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
15:02 | 2026-05-20
20/05/2026 03:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
12:00 | 2026-05-20
20/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
Lebanon 24
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
15:19 | 2026-05-20
20/05/2026 03:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:10 | 2026-05-21
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
01:37 | 2026-05-21
للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة
23:28 | 2026-05-20
عن خطر تفشي "إيبولا".. تحذير من منظمة الصحة العالمية
23:00 | 2026-05-20
تحذيرات من تأثير السكر على الدماغ والصحة العامة
15:07 | 2026-05-20
فوائد متعددة للنظام المتوسطي تشمل الوقاية من الأمراض المزمنة
13:04 | 2026-05-20
تحذيرات طبية من تأثير قلة النوم على القلب ومستويات السكر
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
21/05/2026 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24