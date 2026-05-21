ما هي فوائد بذور السمسم المحمّصة للجسم؟

تُعتبر بذور السمسم المحمّصة من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة، إذ يتم الحصول عليها عبر تحميص السمسم النيء بهدف تعزيز النكهة وتحسين القوام، مع الحفاظ على قيمته الغذائية، خصوصًا تلك المرتبطة بصحة الجهاز الهضمي.



وبحسب موقع VeryWell Health، تُظهر البيانات الغذائية أن السمسم يُعد مصدرًا جيدًا للألياف، حيث يحتوي كل 28 غرامًا منه على نحو 4 غرامات من الألياف، ما يجعله عنصرًا داعمًا لوظائف الأمعاء.

وتساهم الألياف غير القابلة للذوبان في تحسين عملية الهضم عبر تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء والحد من مشكلة الإمساك، مع ضرورة الانتباه إلى أهمية الاعتدال ، لأن الإفراط في الألياف قد يسبب اضطرابات مثل الانتفاخ أو الشعور بعدم الارتياح الهضمي.

إلى جانب ذلك، لا تقتصر فوائد السمسم على الجهاز الهضمي، فهو يحتوي على بروتين نباتي ودهون غير مشبعة تدعم صحة القلب، فضلًا عن مركبات نباتية مثل الليغنان والفيتوستيرولات التي قد تساعد في خفض مستويات الضار وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

كما يضم بذور السمسم مضادات أكسدة ومعادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يساهم في تقوية العظام والعضلات، وتنظيم وظائف الأعصاب ومستويات السكر في . ويحتوي أيضًا على حمض التيروسين الذي يشارك في إنتاج الدوبامين، المرتبط بتنظيم المزاج وتحسين جودة النوم.

ويمكن إدخال السمسم المحمّص بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي عبر إضافته إلى السلطات أو الزبادي أو المخبوزات، أو استخدامه في الطحينة والصلصات، ليشكّل خيارًا غذائيًا بسيطًا وذو قيمة عالية في الوقت نفسه.