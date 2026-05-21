هذه المواد الحافظة ترفع خطر الإصابة بالضغط وأمراض القلب.. احذرها!

أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن المواد الحافظة المستخدمة على نطاق واسع في الأطعمة الجاهزة والمعلبة، بهدف منع نمو البكتيريا والعفن، قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وبيّنت الدراسة أن استهلاك هذه المواد يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط بنسبة 29 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 16 بالمئة.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في المجلة الأوروبية للقلب، على تحليل تأثير 58 نوعاً من المواد الحافظة لدى أكثر من 112 ألف شخص تجاوزت أعمارهم 15 عاماً، ضمن مشروع "نوتري نيت سانتي" الفرنسي الذي يراقب الأنظمة الغذائية للمتطوعين منذ عام 2009.

كما أشارت النتائج إلى أن بعض المواد الحافظة المضادة للأكسدة، التي تُسوّق أحياناً على أنها "طبيعية"، مثل حمض الستريك وحمض الأسكوربيك المستخدمين لمنع تغيّر لون الأطعمة، ارتبطت أيضاً بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 22 بالمئة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المنتجات التي تحتوي عليها.

وأوضحت الباحثة الرئيسية للدراسة ماتيلد توفييه، وهي مديرة أبحاث في الفرنسي للصحة والبحوث الطبية في ، أن وجود هذه المواد بشكل طبيعي في الفواكه لا يعني أن استخدامها كمضافات غذائية يجعلها "طبيعية بالكامل".

وقالت توفييه: "حمض الأسكوربيك الموجود طبيعيا، وحمض الأسكوربيك المُضاف، الذي قد يكون مصنعا كيميائيا، قد يكون لهما تأثيرات مختلفة على الصحة".وأضافت: "لذلك فإن النتائج التي لوحظت هنا بشأن هذه الإضافات الغذائية لا تنطبق على المواد الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات". (سكاي نيوز)