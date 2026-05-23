عادات تسرّع تساقط الشعر.. ابتعدي عنها

تواجه ملايين النساء حول العالم مشكلة تساقط الشعر، التي تبدأ غالبا بمشاهد يومية مقلقة؛ خصلات تتجمع في مصرف المياه أثناء الاستحمام، أو شعيرات تملأ الفرشاة بعد التصفيف.



وتشير دراسات حديثة إلى أن نحو 55% من النساء يعانين من تساقط الشعر في مرحلة ما من حياتهن، بينما قد تظهر علامات ترقق الشعر لدى ما يقارب 39% من النساء قبل بلوغ سن الخامسة والثلاثين.



وتقول أخصائية الشعر هانا غابوردي إن المشكلة لا ترتبط بالوراثة فقط، بل بعوامل مرتبطة بطريقة العناية بالشعر وفروة الرأس، مثل أسلوب الغسل والتجفيف والتصفيف، إضافة إلى والتغيرات الهرمونية.



غسل الشعر.. إهماله قد يزيد المشكلة

بحسب غابوردي، فإن كثيرا من النساء يقللن غسل شعرهن خوفا من تساقطه أثناء الاستحمام، إلا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى نتائج عكسية.



وتوضح أن تنظيف فروة الرأس بانتظام يساعد على إزالة الزيوت والعرق وخلايا الجلد الميتة، ما يحافظ على بيئة صحية لنمو الشعر. أما إهمال الغسل، فيؤدي إلى تراكم الدهون والبكتيريا والفطريات، وهو ما قد يسبب التهابات تؤثر سلبا في نمو الشعر.



كما تنفي خبيرة الشعر صحة الصيحات المنتشرة على ، مثل "تدريب الشعر" أو الامتناع التام عن استخدام الشامبو، مؤكدة أن فروة الرأس تحتاج إلى التنظيف المنتظم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.



وفيما يخص الشامبو المحتوي على الكبريتات، تشير إلى أنه قد يسبب جفافا لفروة الرأس الحساسة لدى بعض الأشخاص، لكنه لا يؤدي إلى تساقط دائم للشعر كما يعتقد البعض.



الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف

تؤكد غابوردي أن الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللا، لذلك فإن طريقة تجفيفه تلعب دورا مهما في الحد من التقصف والتساقط.



وتنصح باستخدام منشفة من الألياف الدقيقة لتجفيف الشعر بلطف بدلا من فركه بقوة، موضحة أن الاحتكاك العنيف يضعف الشعرة ويزيد تكسرها.

كما ترى أن استخدام مجفف الشعر بطريقة صحيحة قد يكون أفضل من ترك الشعر مبللا لفترة طويلة، لأن الرطوبة المستمرة تجعل الشعر هشا وأكثر عرضة للتلف.



لكنها تحذر في المقابل من استخدام الحرارة العالية مباشرة على الشعر أو فروة الرأس، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف وتهيّج فروة الرأس، بل وقد يسبب حروقا في الحالات الشديدة.



ولهذا تنصح باستخدام بخاخات الحماية الحرارية، مع خفض درجة حرارة المجفف وتجنب توجيهه مباشرة إلى فروة الرأس.



التسريحات المشدودة قد تسبب الصلع

تلفت خبيرة الشعر إلى أن التسريحات المشدودة، مثل ذيل الحصان والكعكات والضفائر المحكمة، تعد من أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا لدى النساء.



فالشد المتكرر لبصيلات الشعر قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"الثعلبة الشدية"، وهي حالة تظهر فيها فراغات أو بقع صلعاء نتيجة الضغط المستمر على جذور الشعر.



وتحذر أيضا من الاستخدام لوصلات الشعر اللاصقة، موضحة أنها قد تسبب شدا دائما للجذور وتؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه.



وتوصي بتغيير التسريحات باستمرار، واستخدام ربطات شعر مرنة، ومنح الشعر فترات راحة، خاصة عند استخدام الضفائر أو الوصلات.



فقدان الوزن السريع ينعكس على الشعر

من بين الأسباب التي تلاحظها غابوردي بشكل متزايد، تساقط الشعر المرتبط بفقدان الوزن السريع، خصوصا لدى النساء اللواتي يستخدمن أدوية التخسيس مثل "أوزمبيك".



وتوضح أن المشكلة لا تعود غالبا إلى الدواء نفسه، بل إلى نقص العناصر الغذائية الناتج عن قلة تناول الطعام، وخاصة الحديد.



ويؤثر نقص الحديد في قدرة الجسم على نقل الأكسجين إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، ما يؤدي إلى ضعف نمو الشعر وترققه تدريجيا.



ولهذا تنصح بإجراء فحوصات دم للكشف عن مستويات الحديد، وفيتامين د، ووظائف الغدة الدرقية، قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية أو علاجات الشعر التجارية.



الغذاء الصحي أساس قوة الشعر

تؤكد غابوردي أن النظام الغذائي المتوازن يظل من أهم عوامل الحفاظ على صحة الشعر، مشيرة إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين والدهون الصحية، مثل اللحوم الحمراء والسبانخ، والسلمون وبذور اليقطين.



كما توصي بقص الأطراف المتقصفة بانتظام، واستخدام العلاجات التجميلية المخصصة لحماية الشعر وتقليل التلف، مؤكدة أن العناية اليومية الصحيحة قد تساعد بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر والحفاظ على كثافته.