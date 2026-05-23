صحة

بعد السهر وقلة النوم... هذه العادة قد تقلّل خطر الوفاة المبكرة

Lebanon 24
23-05-2026 | 07:26
بعد السهر وقلة النوم... هذه العادة قد تقلّل خطر الوفاة المبكرة
أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هارفارد وجامعة سيدني أن تعويض ساعات النوم بعد فترات الحرمان منه قد يساهم في خفض خطر الوفاة المبكرة.
واعتمد الباحثون على تحليل بيانات نحو 85.6 ألف مشارك ضمن مشروع "UK Biobank"، إذ ارتدى المشاركون أجهزة استشعار لمراقبة النوم، فيما تابع العلماء أوضاعهم الصحية على مدى ثماني سنوات.

وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من نقص مزمن في النوم من دون تعويضه بساعات إضافية كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة، لا سيما في حالات الحرمان الشديد من النوم. في المقابل، لم تُسجَّل زيادة ملحوظة في معدلات الوفاة لدى الذين عوضوا هذا النقص عبر النوم الإضافي.

وأشار الباحثون إلى أن "النوم التعويضي" قد يساعد جزئياً في الحد من التأثيرات السلبية لقلة النوم على الجسم.

وأكد العلماء أن المعدل الصحي الأمثل للنوم يبقى بين 7 و9 ساعات يومياً، لكن في حال التعرّض لليلة نوم سيئة، فإن الحصول على ساعات إضافية من الراحة خلال الأيام التالية قد يخفف من الأضرار الصحية المحتملة.

وفي سياق متصل، كانت دراسة حديثة قد حذّرت من أن النوم لأقل من 6.4 ساعات أو لأكثر من 7.8 ساعات ليلاً قد يسرّع التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن ويرفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. (روسيا اليوم) 
 
مرض يزيد خطر الوفاة المبكرة.. ما هو؟
جامعة هارفارد

روسيا اليوم

جامعة سيدني

كلية الطب

كلية ال

روسيا

العلم

الحرم

