لماذا تعد عمليات زرع الدماغ مستحيلة حاليا؟

تجرى في العالم حاليا الكثير من عمليات زرع الأعضاء مثل الكلى والرئة والقلب، بعد الحوادث أو في حالات مرضية معينة، لكن عمليات زرع الدماغ لا تزال مستحيلة.



ويوضح الدكتور ماكس كروكوف، جراح الأعصاب في بولاية ويسكونسن، أن العقبة الأساسية تكمن في عدم قدرة الجراحين حتى الآن على إعادة وصل الأعصاب في الجهاز العصبي المركزي، أي الدماغ والحبل الشوكي، بخلاف الأعصاب الطرفية التي تمتلك قدرة محدودة على التجدد.



وأشار إلى أن حتى عمليات الزراعة الجزئية للدماغ، مثل استبدال المخيخ، تبقى غير ممكنة حاليا بسبب التعقيد الهائل للشبكات العصبية. كما أن التجارب السابقة لزراعة الرؤوس على الحيوانات لم تحقق نجاحا حقيقيا، إذ لم تعش الكلاب والقرود التي خضعت لهذه العمليات سوى أيام معدودة. وفي سبعينيات القرن الماضي، تمكن الدكتور وايت من زرع رؤوس قرود استطاعت المضغ والبلع، لكنها لم تنجُ لأكثر من تسعة أيام. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مركز "Alcor" في ولاية أريزونا الأميركية يحتفظ حاليا بأكثر من 150 رأسا بشريا محفوظا بالتبريد ضمن ظروف خاصة، أن يتمكن الطب مستقبلا من إعادة زرع الأدمغة في أجساد جديدة. إلا أن العلماء يؤكدون أن هذا النوع من العمليات لا يزال مستحيلاً في الوقت الراهن.