تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
14
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
التعرض المستمر للشمس يزيد خطر إعتام عدسة العين
Lebanon 24
24-05-2026
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت طبيبة العيون يوليا كوخارسكايا بأن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يُعدّ أحد عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بإعتام عدسة
العين
وأمراض عيون أخرى.
Advertisement
ووفقا لها، فإن أشعة الشمس الساطعة تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، كما أن التأثيرات السلبية للأشعة فوق البنفسجية قد تتراكم
مع مرور الوقت
، لذلك من الضروري استخدام نظارات شمسية عالية الجودة لحماية البصر.
وأشارت الطبيبة إلى أن النشاط الشمسي يزداد عادة خلال شهر
مايو
، ما يجعل التعرض المطول لأشعة الشمس، في غياب وسائل الحماية المناسبة، سببا في إجهاد العين وزيادة الحساسية تجاه الضوء والشعور بعدم الراحة، فضلا عن ارتفاع خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة على المدى البعيد.
وقالت: "ليست جميع النظارات الشمسية مناسبة لكل الظروف. فعلى سبيل المثال، تُعد نظارات الفئة الثانية مثالية للاستخدام اليومي داخل المدينة، إذ تساعد على تخفيف إجهاد العين مع توفير حماية كافية. أما في حال التخطيط لقضاء وقت طويل على الشاطئ أو في الأماكن المفتوحة، فيُنصح باستخدام نظارات الفئة الثالثة. بينما تُخصص نظارات الفئة الرابعة، وهي الأعلى كثافة، للظروف القاسية فقط، مثل المناطق المرتفعة والمنحدرات الثلجية أو التعرض
الطويل
للمياه المكشوفة".
وأضافت أن اختيار درجة لون العدسات المناسبة خلال فصل الصيف، حين تبلغ أشعة الشمس ذروتها، يُعد أمرا بالغ الأهمية.
وتابعت: "لا يقتصر اختيار مادة العدسات على عامل الراحة الشخصية فحسب، بل يشمل أيضا جوانب السلامة العملية. فالعدسات الزجاجية توفر أفضل جودة بصرية، لكنها أثقل وزنا وأكثر عرضة للكسر عند التعرض للصدمات، في حين أن العدسات البلاستيكية أخف وزنًا وأقل تكلفة، لكنها أقل مقاومة للخدوش". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مرض يزيد خطر الوفاة المبكرة.. ما هو؟
Lebanon 24
مرض يزيد خطر الوفاة المبكرة.. ما هو؟
24/05/2026 20:57:23
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو.. ما هي؟
24/05/2026 20:57:23
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية قد تزيد خطر الجفاف
Lebanon 24
أطعمة يومية قد تزيد خطر الجفاف
24/05/2026 20:57:23
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب
Lebanon 24
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب
24/05/2026 20:57:23
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مرور الوقت
روسيا اليوم
أقل تكلفة
الطويل
روسيا
رابعة
بلاست
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟
Lebanon 24
ما هي أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟
13:25 | 2026-05-24
24/05/2026 01:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تعد عمليات زرع الدماغ مستحيلة حاليا؟
Lebanon 24
لماذا تعد عمليات زرع الدماغ مستحيلة حاليا؟
08:10 | 2026-05-24
24/05/2026 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعية الجسم تؤثر على فعالية "مسكن الألم".. كيف ذلك؟
Lebanon 24
وضعية الجسم تؤثر على فعالية "مسكن الألم".. كيف ذلك؟
05:00 | 2026-05-24
24/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة
Lebanon 24
إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة
02:40 | 2026-05-24
24/05/2026 02:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض تدل على إصابتك بـ"فيروس الكبد".. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض تدل على إصابتك بـ"فيروس الكبد".. ما هي؟
02:00 | 2026-05-24
24/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
00:03 | 2026-05-24
24/05/2026 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
16:40 | 2026-05-23
23/05/2026 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:25 | 2026-05-24
ما هي أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟
08:10 | 2026-05-24
لماذا تعد عمليات زرع الدماغ مستحيلة حاليا؟
05:00 | 2026-05-24
وضعية الجسم تؤثر على فعالية "مسكن الألم".. كيف ذلك؟
02:40 | 2026-05-24
إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة
02:00 | 2026-05-24
أعراض تدل على إصابتك بـ"فيروس الكبد".. ما هي؟
23:00 | 2026-05-23
عن الاستيقاظ ليلاً.. أمور لافتة يجب معرفتها
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 20:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24