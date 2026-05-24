التعرض المستمر للشمس يزيد خطر إعتام عدسة العين

أفادت طبيبة العيون يوليا كوخارسكايا بأن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يُعدّ أحد عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بإعتام عدسة وأمراض عيون أخرى.

ووفقا لها، فإن أشعة الشمس الساطعة تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، كما أن التأثيرات السلبية للأشعة فوق البنفسجية قد تتراكم ، لذلك من الضروري استخدام نظارات شمسية عالية الجودة لحماية البصر.وأشارت الطبيبة إلى أن النشاط الشمسي يزداد عادة خلال شهر ، ما يجعل التعرض المطول لأشعة الشمس، في غياب وسائل الحماية المناسبة، سببا في إجهاد العين وزيادة الحساسية تجاه الضوء والشعور بعدم الراحة، فضلا عن ارتفاع خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة على المدى البعيد.وقالت: "ليست جميع النظارات الشمسية مناسبة لكل الظروف. فعلى سبيل المثال، تُعد نظارات الفئة الثانية مثالية للاستخدام اليومي داخل المدينة، إذ تساعد على تخفيف إجهاد العين مع توفير حماية كافية. أما في حال التخطيط لقضاء وقت طويل على الشاطئ أو في الأماكن المفتوحة، فيُنصح باستخدام نظارات الفئة الثالثة. بينما تُخصص نظارات الفئة الرابعة، وهي الأعلى كثافة، للظروف القاسية فقط، مثل المناطق المرتفعة والمنحدرات الثلجية أو التعرض للمياه المكشوفة".وأضافت أن اختيار درجة لون العدسات المناسبة خلال فصل الصيف، حين تبلغ أشعة الشمس ذروتها، يُعد أمرا بالغ الأهمية.وتابعت: "لا يقتصر اختيار مادة العدسات على عامل الراحة الشخصية فحسب، بل يشمل أيضا جوانب السلامة العملية. فالعدسات الزجاجية توفر أفضل جودة بصرية، لكنها أثقل وزنا وأكثر عرضة للكسر عند التعرض للصدمات، في حين أن العدسات البلاستيكية أخف وزنًا وأقل تكلفة، لكنها أقل مقاومة للخدوش". (روسيا اليوم)