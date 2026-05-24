ما هي أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟





أفضل أنواع الكولاجين للجسم والبشرة

يوجد حوالي 28 نوعًا من الكولاجين، وهي تختلف فيما بينها من حيث حجم جزئياتها وفائدتها للجسم. وهذه هي أفضل أنواع الكولاجين:

الكولاجين البحري

يستخلص الكولاجين البحري من قشور وجلد الأسماك، ويتميز بجزيئاته الأصغر حجمًا مقارنةً ببعض أنواع الكولاجين الأخرى، مما قد يساعد على سرعة امتصاصه والاستفادة منه بشكل أفضل داخل الجسم. ومن فوائده للشعر:



يحتوي هذا الكولاجين على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة والعوامل البيئية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

يتكون من الأحماض الأمينية الأساسية، مثل الجلايسين والبرولين، الضرورية لإنتاج الكيراتين المهم للشعر.

يُساعد على منع التقصف وتكسر الأطراف، كما يقوم بترطيب فروة الرأس.





الكولاجين البقري

يستخرج الكولاجين البقري من جلود وعظام الأبقار، ويحتوي غالبًا على النوع الأول والثالث من الكولاجين، وله العديد من الفوائد أهمها:



يعد من أفضل أنواع الكولاجين للمفاصل حيث إنه يخفف أعراض التهاب المفاصل ويمنع هشاشة العظام.

يدعم بنية الأوتار والعضلات والأوعية الدموية.

يحتوي على كميات عالية من الجلايسين، مما يساعد على تقوية بطانة الأمعاء.

يعزز مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.