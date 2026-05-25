خلال وقت قصير.. هكذا يؤثر تلوث الهواء على الدماغ والجهاز التنفسي

ذكر موقع "Medical Xpress" الطبي أن "دراسة جديدة أجراها فريق من العلماء المقيمين في المتحدة كشفت أن ملوثات الهواء الشائعة في الأماكن المغلقة والمفتوحة يمكن أن تغير وظائف الدماغ والجهاز التنفسي في غضون أربع ساعات فقط من التعرض لها. وتقدم هذه الدراسة رؤى أساسية حول كيفية تأثير تلوث الهواء على صحة الدماغ، وكيف يمكن أن يساهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف".وبحسب الموقع: "يمكن أن يؤثر تلوث الهواء على الدماغ إما بشكل مباشر، عندما تدخل الجسيمات الضارة إلى الدماغ، أو بشكل غير مباشر، من خلال الالتهاب في الرئتين والذي يؤثر بدوره على الدماغ. وتتزايد الأمراض العصبية منذ عقود، وهناك الآن فهم أعمق بأن التعرض الأمد لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء يرتبط بخطر الإصابة بالخرف. وبينما نصنف جودة الهواء عادةً بناءً على إجمالي كمية الجسيمات العالقة، تُظهر هذه الدراسة الجديدة أن مصدر التلوث لا يقل أهمية عن كميته".وتابع الموقع: "تكشف النتائج المنشورة في مجلة npj Clean Air أن مصادر التلوث المختلفة تُنتج آثارًا صحية متباينة حتى عند تركيزات متطابقة في الهواء؛ ويُعدّ إدراك هذه الاختلافات أمرًا بالغ الأهمية لصياغة السياسات العامة، وتحسين التشخيصات السريرية، ووضع استراتيجيات وقائية. ومع تزايد عدد كبار السن باستمرار وتزايد التوسع الحضري، أصبحت ضرورة الصحة العامة للتخفيف من الأمراض العصبية ملحة بشكل متزايد. وقال المؤلف للدراسة، توماس فاهيرتي من جامعة برمنغهام: "سلطت هذه الدراسة السريرية الفريدة الضوء على أهمية محور الرئة والدماغ في استجابات الدماغ لتلوث الهواء. وقد سمح لنا تعريض نفس الأفراد بشكل آمن لمزيجات تلوث متعددة من العالم الحقيقي بالكشف عن اختلافات بين الملوثات، مما يدل على قيمة هذا النهج لمزيد من الأبحاث حول العلاقة بين التلوث والخرف".وأضاف الموقع: "في دراسة مزدوجة شملت 15 متطوعًا سليمًا، تعرض المشاركون للهواء النقي، ومركب الليمونين العطري (رائحة حمضية شائعة الاستخدام في منتجات التنظيف)، وعوادم الديزل، ودخان الخشب، وانبعاثات الطهي؛ وبعد 60 دقيقة من التعرض، وفترة راحة لمدة أربع ساعات، قيّم الباحثون وظائف الجهاز التنفسي إلى جانب الذاكرة العاملة، والانتباه الانتقائي، والمعالجة الاجتماعية والعاطفية، والسرعة النفسية الحركية، والتحكم الحركي. وأظهرت الاستجابات التنفسية أن الليمونين العطري كان له التأثير الأكبر على وظائف الرئة، يليه دخان الخشب، وعوادم الديزل، وأخيراً انبعاثات الطهي".وبحسب الموقع: "تبين أيضاً أن الوظائف الإدراكية تتأثر بشكل كبير بمصادر التلوث؛ فقد حسّن عادم الديزل ودخان الخشب سرعة المعالجة؛ وعزز الهباء الجوي العضوي الثانوي المشتق من الليمونين الذاكرة العاملة مقارنة بانبعاثات الطهي؛ وأظهر عادم الديزل علامات على إضعاف الوظائف التنفيذية. ويشير الفريق إلى أن وجود أكاسيد النيتروجين (NOX)، والمعروفة باسم موسعات الأوعية الدموية، قد يغير تدفق إلى الدماغ ويساهم في هذه التأثيرات المعرفية المختلطة. وقال الباحث غوردون ماكفيغانز: "على الرغم من تعديل مخاليط التلوث لتحتوي على مستويات متقاربة من الجسيمات، وهي الطريقة التي نقيس بها تلوث الهواء حاليًا، إلا أننا لم نلحظ استجابة موحدة، بل أحدث كل مصدر من مصادر التلوث نمطًا خاصًا به من التغيرات القصيرة المدى في الرئتين والدماغ، وهذا يدل على أن الجسم لا يستجيب لكل أنواع تلوث الهواء بالطريقة نفسها، فمصدر التلوث وتركيبه لهما أهمية بالغة"."وختم الموقع: "بالنظر إلى إمكانية رصد آثار قابلة للقياس بعد تعرض قصير لمدة 60 دقيقة، تشير النتائج إلى أن التعرض المطول قد يكون له عواقب وخيمة طويلة الأمد على صحة الدماغ. ومع ازدياد معدلات الأمراض العصبية، تُبرز هذه الدراسة الحاجة المُلحة إلى توجيهات صحية عامة خاصة بمصادر التلوث، ورفع مستوى الوعي السريري، ووضع استراتيجيات أكثر دقة لحماية الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر".