قلة النوم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

قلة النوم تُعد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، وقد ربطت دراسات حديثة بين النوم غير الكافي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. فعندما ينام الإنسان لساعات أقل من المعدل الطبيعي، يحدث خلل في وظائف الجسم الحيوية، خاصة في الجهازين القلبي والهرموني.على مستوى القلب، يؤدي قلة النوم إلى ارتفاع ضغط وزيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يسبب إجهادًا مستمرًا لعضلة القلب ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين على المدى . أما بالنسبة للسكري، فإن النوم غير الكافي يقلل من حساسية الجسم للإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، خاصة عند تكرار هذه العادة لفترات طويلة.كما أن قلة النوم تؤثر على الشهية والوزن، حيث تخلّ بتوازن هرمونات الجوع والشبع، مما قد يدفع الشخص إلى تناول كميات أكبر من الطعام غير الصحي. لذلك ينصح الخبراء بالالتزام بنوم منتظم يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، للحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستوى السكر في الدم والوقاية من الأمراض المزمنة.