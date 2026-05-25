ليست سحراً.. كيف يمكن لحقن إنقاص الوزن أن تدمر عضلاتك وعظامك؟

حذر أطباء وخبراء صحيون من التداعيات الجانبية بعيدة المدى لحقن إنقاص الوزن الشهيرة، مؤكدين أن مفعولها "ليس سحراً" بل قد ينطوي على مخاطر حادة تؤدي إلى تدمير الكتل العضلية والعظمية في الجسم إذا لم تُستخدم تحت إشراف طبي دقيق ومصحوبة بنظام غذائي متوازن.



وأوضح التقرير الطبي أن الفقدان السريع والملحوظ للوزن الناتج عن هذه الحقن لا يقتصر على إذابة الدهون الفائضة فحسب، بل يمتد ليشمل خسارة نسب حرجة من الكتلة العضلية وتراجع كثافة العظام، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالهشاشة والكسور، لا سيما لدى الفئات العمرية المتقدمة.

Advertisement

ودعا المختصون إلى ضرورة الالتزام بتمارين وتناول كميات كافية من البروتينات والمعادن بالتزامن مع فترة العلاج، لضمان حماية الهيكل العظمي والعضلي من التآكل أثناء رحلة خسارة الوزن.