ليست بديلًا آمنًا.. دراسات طبية تكشف زيف الرواية حول سلامة "الڤيب"

أطلق أطباء صحيون تحذيرات مشددة من المخاطر المتصاعدة للسجائر الإلكترونية وأجهزة "الڤيب"، مؤكدين أنها تشكّل "خطراً حقيقياً" ومباشراً على الصحة العامة، وتفند الرواية الشائعة بأنها بديل آمن أو أقل ضرراً من التدخين التقليدي.



وأوضح التقرير الطبي أن الدراسات الحديثة كشفت عن احتواء السجائر الإلكترونية على مركبات كيميائية سامة ومعادن ثقيلة تؤدي إلى أضرار جسيمة في الجهاز التنفسي والأوعية الدموية، بالإضافة إلى التسبب في التهابات رئوية حادة تُعرف بـ "إيفالي".

وحذر المختصون من أن نسب النيكوتين العالية في هذه الأجهزة تزيد من خطر الإدمان السريع، لا سيما بين فئتي الشباب والمراهقين، مما يستدعي فرض قيود رقابية صارمة وتكثيف حملات التوعية للحد من انتشارها.