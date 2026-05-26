تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فوائد صحية غير متوقعة للبطيخ

Lebanon 24
26-05-2026 | 00:20
A-
A+
فوائد صحية غير متوقعة للبطيخ
فوائد صحية غير متوقعة للبطيخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتزايد الاهتمام بالبطيخ باعتباره أحد أبرز الفواكه الصيفية التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية العالية، إذ لا يقتصر دوره على إرواء العطش، بل يمتد ليشمل فوائد صحية متعددة.
ويُعرف البطيخ بأنه بديل صحي للمشروبات المحلاة والعصائر الصناعية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء تصل إلى نحو 91%، ما يجعله خيارا خفيفا ومنعشا في الأجواء الحارة.
Advertisement

ومن الناحية الغذائية، يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطّع (حوالي 152 غراما) على نحو 46 سعرة حرارية و9 غرامات من السكر، إلى جانب كونه غنيا بالعناصر المفيدة للجسم.

ويعد البطيخ من أغنى الفواكه بمضاد الأكسدة "الليكوبين"، المسؤول عن لونه الأحمر، والذي يساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب. كما يحتوي على حمض "إل-سيترولين"، الذي يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم عبر تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم.

وإلى جانب ذلك، يوفّر البطيخ مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين (أ) الذي يدعم المناعة، وفيتامين (سي) الذي يساعد في مكافحة الالتهابات، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في دعم وظائف العضلات وتنظيم توازن السوائل في الجسم.
وتشير بيانات إدارة الزراعة الأمريكية إلى أن كوبا من البطيخ يحتوي أيضا على نحو 12 غراما من الكربوهيدرات، مع خلوّه من الدهون والصوديوم، ما يعزز قيمته كغذاء صحي خفيف.

وقالت الدكتورة تيفاني برونو، أخصائية التغذية في Switch4Good، إن البطيخ يتميز بغناه بالليكوبين المضاد للأكسدة، الذي يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى احتوائه على السيترولين الذي يحسن تدفق الدم ويساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي، فضلا عن محتواه الطبيعي من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ومن جانبها، أوضحت أخصائية التغذية لارا ويتسون من عيادة كليفلاند أن البطيخ يعد خيارا صيفيا مفيدا، إذ يساعد على الترطيب ويدعم الصحة العامة بفضل غناه بالعناصر الغذائية.

وتؤكد دراسات علمية حديثة أن للبطيخ دورا محتملا في دعم صحة القلب والمساعدة في التحكم بالوزن. فقد أظهر تحليل لعدد من الدراسات أن زيادة استهلاك الليكوبين ارتبطت بتحسن ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أشارت دراسة أجريت عام 2022 إلى أن عصير البطيخ قد يساعد في دعم وظائف الأوعية الدموية لدى البالغين الأصحاء، بينما بينت دراسة أخرى أن تناول البطيخ يوميا ساعد بعض المشاركين على الشعور بشبع أكبر وانخفاض طفيف في الوزن وضغط الدم.

وفي دراسة شملت أطفالا ومراهقين، أظهرت النتائج أن استهلاك عصير البطيخ ساهم في تحسين طفيف في مؤشرات الدهون في الجسم مقارنة بالمشروبات السكرية.
مواضيع ذات صلة
أدوية التنحيف والربو.. فائدة صحية غير متوقعة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"علكة ذكية".. الفائدة الصحية غير متوقعة!
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الزنجبيل.. 7 فوائد صحية تدعم مكانته العلاجية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

كليفلاند

المعادن

أمريكي

السكري

هيدرا

فيفا

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-05-26
Lebanon24
04:15 | 2026-05-26
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
Lebanon24
02:00 | 2026-05-26
Lebanon24
01:25 | 2026-05-26
Lebanon24
23:00 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24