فوائد صحية غير متوقعة للبطيخ

يتزايد الاهتمام بالبطيخ باعتباره أحد أبرز الفواكه الصيفية التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية العالية، إذ لا يقتصر دوره على إرواء العطش، بل يمتد ليشمل فوائد صحية متعددة.

ويُعرف البطيخ بأنه بديل صحي للمشروبات المحلاة والعصائر الصناعية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء تصل إلى نحو 91%، ما يجعله خيارا خفيفا ومنعشا في الأجواء الحارة.ومن الناحية الغذائية، يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطّع (حوالي 152 غراما) على نحو 46 سعرة حرارية و9 غرامات من السكر، إلى جانب كونه غنيا بالعناصر المفيدة للجسم.ويعد البطيخ من أغنى الفواكه بمضاد الأكسدة "الليكوبين"، المسؤول عن لونه الأحمر، والذي يساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب. كما يحتوي على حمض "إل-سيترولين"، الذي يساعد على تحسين تدفق وخفض ضغط الدم عبر تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم.وإلى جانب ذلك، يوفّر البطيخ مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين (أ) الذي يدعم المناعة، وفيتامين (سي) الذي يساعد في مكافحة الالتهابات، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في دعم وظائف العضلات وتنظيم توازن السوائل في الجسم.

وتشير بيانات إدارة الزراعة إلى أن كوبا من البطيخ يحتوي أيضا على نحو 12 غراما من الكربوهيدرات، مع خلوّه من الدهون والصوديوم، ما يعزز قيمته كغذاء صحي خفيف.وقالت الدكتورة تيفاني برونو، أخصائية التغذية في Switch4Good، إن البطيخ يتميز بغناه بالليكوبين المضاد للأكسدة، الذي يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى احتوائه على السيترولين الذي يحسن تدفق الدم ويساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي، فضلا عن محتواه الطبيعي من البوتاسيوم والمغنيسيوم.ومن جانبها، أوضحت أخصائية التغذية لارا ويتسون من عيادة أن البطيخ يعد خيارا صيفيا مفيدا، إذ يساعد على الترطيب ويدعم الصحة العامة بفضل غناه بالعناصر الغذائية.وتؤكد دراسات علمية حديثة أن للبطيخ دورا محتملا في دعم صحة القلب والمساعدة في التحكم بالوزن. فقد أظهر تحليل لعدد من الدراسات أن زيادة استهلاك الليكوبين ارتبطت بتحسن ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.كما أشارت دراسة أجريت عام 2022 إلى أن عصير البطيخ قد يساعد في دعم وظائف الأوعية الدموية لدى البالغين الأصحاء، بينما بينت دراسة أخرى أن تناول البطيخ يوميا ساعد بعض المشاركين على الشعور بشبع أكبر وانخفاض طفيف في الوزن وضغط الدم.وفي دراسة شملت أطفالا ومراهقين، أظهرت النتائج أن استهلاك عصير البطيخ ساهم في تحسين طفيف في مؤشرات الدهون في الجسم مقارنة بالمشروبات السكرية.