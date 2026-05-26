Najib Mikati
عامل خطر جديد لإصابة النساء بالسكري.. هذا ما كشفته الدراسات

Lebanon 24
26-05-2026 | 01:25
عامل خطر جديد لإصابة النساء بالسكري.. هذا ما كشفته الدراسات
A+
A-
أظهرت دراسة علمية أن النساء اللواتي يصبن بسكري الحمل معرضات بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن سكري الحمل يرتبط عادة بارتفاع مستويات السكر في دم الأم أثناء فترة الحمل، وكان من المعتقد أن هذا الخطر يزول عادة بعد الولادة، لكن أبحاثهم بينت أن آثاره قد تمتد على صحة الأم لسنوات.

حلل الباحثون بيانات أكثر من 1.15 مليون امرأة في السويد أنجبن للمرة الأولى بين عامي 1987 و2019، وتابعوا حالتهم الصحية لمدة تسعة سنوات في المتوسط، ووجدوا أن خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بعد الإصابة بسكري الحمل يزداد حتى لدى النساء اللواتي لم يكنّ يعانين من زيادة الوزن قبل الحمل.
ووفقا للعلماء، يمكن اعتبار سكري الحمل بمثابة "اختبار إجهاد" للجسم، مما يساعد على تحديد الاستعداد الخفي لاضطرابات استقلاب السكر في جسم المرأة، ويعتقد الباحثون أن النساء اللواتي تم تشخيص إصابتهن بهذه الحالة يحتجن إلى مراقبة صحية أكثر دقة ومتابعة منتظمة حتى بعد سنوات من الولادة.

وكانت دراسة أجراها باحثو جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية قد أظهرت أيضا أن ارتفاع مستوى سكر دم الأم أثناء الحمل قد يرفع من خطر إصابة الأطفال لاحقا بالسمنة وداء السكري، كما بينت دراسة أخرى أن إصابة الأم بسكري الحمل قد ترتبط بزيادة خطر تعرض طفلها في المستقبل لاضطرابات في النمو العصبي، مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
