تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تحدد نوع الجلوس الذي يرفع خطر الخرف

Lebanon 24
26-05-2026 | 10:28
A-
A+
دراسة تحدد نوع الجلوس الذي يرفع خطر الخرف
دراسة تحدد نوع الجلوس الذي يرفع خطر الخرف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر الباحثون مرارا من أن الجلوس الطويل يزيد من خطر الإصابة بالخرف، لكن دراسة حديثة تكشف أن نوع النشاط الذي تمارسه أثناء الجلوس قد يكون أكثر أهمية من مجرد المدة التي تقضيها جالسا.
Advertisement
 
فقد وجدت الدراسة، التي نشرت في ععهد مارس من مجلة American Journal of Preventive Medicine، أن استبدال سلوك الجلوس السلبي ذهنيا (مثل مشاهدة التلفزيون) بسلوك جلوس نشط ذهنيا (كالقراءة أو العمل المكتبي) يرتبط بانخفاض كبير في خطر الخرف.
 
والفرق بين النوعين بسيط لكنه حاسم: السلوكيات النشطة ذهنيا هي تلك التي تبقي الدماغ منشغلا أثناء الجلوس، مثل القراءة وحل الكلمات المتقاطعة والعمل على الكمبيوتر. أما السلوكيات السلبية فتشمل مشاهدة التلفزيون أو التمرير السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يتطلب الدماغ جهدا يذكر.

وللوصول إلى هذه النتائج، حلل باحثون سويديون بيانات أكثر من 20 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عاما، وتابعوهم لمدة 19 عاما (من 1997 إلى 2016).

وأجاب المشاركون عن أسئلة حول عادات الجلوس والنشاط البدني ونمط حياتهم، بينما تم تشخيص الخرف باستخدام سجلات الصحة والوفيات في السويد.

وتبين أن من كانوا يمارسون أنشطة ذهنية أثناء الجلوس كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بشكل ملحوظ مقارنة بمن كانوا يتبنون سلوكيات سلبية.
 
ورغم أن الدراسة أجريت في السويد، يؤكد الباحثون أن النتائج قابلة للتعميم على نطاق أوسع من السكان عالميا، ويمكن أن تسهم في توجيه الإرشادات الصحية العامة والاستراتيجيات الوقائية للحد من الخرف.

ويقول الدكتور ماتس هالغرين، الباحث الرئيسي من معهد كارولينسكا السويدي: "على الرغم من أن كل أنواع الجلوس تنطوي على إنفاق طاقة متشابه، إلا أن مستوى نشاط الدماغ هو ما يحدث الفارق. كيف نستخدم أدمغتنا أثناء الجلوس يبدو عاملا حاسما في وظائفنا الإدراكية المستقبلية، وقد يتنبأ ببداية الخرف".
 
ويضيف هالغرين أن سلوك الجلوس يعتبر "عامل خطر واسع الانتشار لكنه قابل للتعديل للعديد من الحالات الصحية، بما فيها الخرف. دراستنا تضيف أن ليست كل سلوكيات الجلوس متساوية، فبعضها يزيد الخطر، بينما قد يكون البعض الآخر وقائيا. لذلك من المهم أن نبقى نشيطين بدنيا وذهنيا مع تقدم العمر، خاصة أثناء الجلوس".

ويأتي هذا البحث في وقت تتسارع فيه الجهود لفهم الخرف، حيث تتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن يصاب نحو 14 مليون بالغ أمريكي بمرض ألزهايمر بحلول عام 2060. وقد وجدت دراسات حديثة أخرى أن العمر البيولوجي للشخص قد يرتبط بخطر الخرف، وأن تناول كميات أكبر من اللحوم غير المصنعة قد يحمي من الخرف لدى كبار السن الذين لديهم متغير معين في جيناتهم. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
هذا النظام الغذائي قد يحد من خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

روسيا اليوم

المستقبل

من مجلة

الرئيسي

السويد

الطويل

أمريكي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-05-26
Lebanon24
04:35 | 2026-05-26
Lebanon24
04:15 | 2026-05-26
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
Lebanon24
02:00 | 2026-05-26
Lebanon24
01:25 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24