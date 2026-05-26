كم ساعة يمكن ترك الحليب خارج الثلاجة قبل أن يفسد؟

حدد خبراء سلامة الغذاء مهلة ساعتين كحد أقصى لترك الحليب خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة قبل أن يفسد، مشيرين إلى أن هذه المدة تتقلص إلى ساعة واحدة فقط إذا تجاوزت الحرارة المحيطة 32°C.



وعزا الباحثون هذا التلف السريع إلى طبيعة الحليب الغنية بالمواد المحفزة للنمو البكتيري بمجرد خروجه من بيئة التبريد، محذرين من أن غلي الحليب الفاسد أو إعادة تبريده لا يقضي على السموم المتشكلة بالفعل، مما يستوجب التخلص منه فوراً لتجنب التسمم الغذائي والاضطرابات المعوية الحادة.

