دون أدوية.. حيلة قبل النوم قد تقضي على الأرق وتمنحك نوماً عميقاً

أوصى خبراء النوم باعتماد حيلة "حمام القدمين الدافئ" قبل النوم بنحو كوسيلة طبيعية وفعالة للقضاء على الأرق وتحسين جودة النوم دون الحاجة إلى اللجوء للعقاقير الطبية أو المهدئات.وتعتمد هذه الحيلة على تحفيز عملية "التنظيم الحراري الداخلي" في الجسم؛ إذ يعمل الماء الدافئ على توسيع الأوعية الدموية في القدمين، مما يساعد على سحب الحرارة من قلب الجسم وخفض درجة حرارته الداخلية، وهو المؤشر البيولوجي الطبيعي الذي يحتاجه الدماغ لإفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس والاستغراق في النوم العميق.