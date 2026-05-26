صحة

بنسبة تصل إلى 28%.. مكمل غذائي شائع قد يخفّف العدوانية

Lebanon 24
26-05-2026 | 23:35
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا أن مكملات الأحماض الدهنية "أوميغا 3"، الموجودة بكثرة في كبسولات زيت السمك، قد تساهم في خفض مستويات العدوانية والسلوك غير الاجتماعي بنسبة تصل إلى 28%.

واعتمدت الدراسة على تحليل موسّع لـ29 تجربة عشوائية محكومة أُجريت بين عامي 1996 و2024، بمشاركة نحو 3918 شخصاً من فئات عمرية مختلفة، بدءاً من الأطفال دون سن 16 عاماً وصولاً إلى بالغين في الستينيات، فيما بلغ متوسط مدة التجارب 16 أسبوعاً.

وبيّنت النتائج أن تأثير "أوميغا 3" كان واضحاً لدى المشاركين بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو حتى جرعة العلاج المستخدمة.

كما أظهرت الدراسة فاعلية هذه المكملات في الحد من نوعين من العدوانية، هما "العدوانية التفاعلية" الناتجة عن الاستفزاز، و"العدوانية الاستباقية" المرتبطة بالسلوك المخطط له مسبقاً.

ويرجّح الباحثون أن قدرة "أوميغا 3" على تقليل الالتهابات الحيوية وتحسين وظائف الدماغ الأساسية تلعب دوراً في تنظيم الانفعالات والسلوك.

وفي هذا الإطار، دعا عالم الجريمة العصبي أدريان رين إلى اعتماد مكملات "أوميغا 3" كعلاج مساعد للحد من العنف، سواء في العيادات أو المجتمعات أو حتى ضمن أنظمة العدالة الجنائية.

وأشار إلى أن إدخال حصة أو حصتين من الأسماك أسبوعياً إلى النظام الغذائي للأطفال الذين يعانون من سلوك عدواني قد يشكّل دعماً مهماً إلى جانب العلاجات النفسية والدوائية الأخرى.

ورغم تأكيد الباحثين أن زيت السمك لا يُعد حلاً نهائياً للقضاء على العنف، إلا أنهم شددوا على أن تأثيره الإيجابي، حتى وإن كان محدوداً، يُعتبر ذا أهمية كبيرة نظراً للكلفة النفسية والاقتصادية المرتفعة للعنف، إضافة إلى الفوائد المعروفة لـ"أوميغا 3" في حماية القلب والوقاية من الجلطات. (آرم نيوز) 

 
 
خضار شائع قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم!
صحيفة "الغارديان": الحرب الإيرانية رفعت أسعار بعض الأدوية عالميا بنسبة تصل إلى 30%
مصادر لـ WSJ: إيران اقترحت تخفيف نسبة اليورانيوم عالي التخصيب
11 طعاماً قد يخفف التشنجات العضلية
