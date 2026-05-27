لتفادي مخاطر صحية.. هذه الأطعمة لا تتناولها مع الأفوكادو!

27-05-2026 | 00:45
لتفادي مخاطر صحية.. هذه الأطعمة لا تتناولها مع الأفوكادو!
رغم الفوائد الصحية العديدة التي يتمتع بها الأفوكادو، فإن تناوله إلى جانب بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية قد يستدعي الانتباه، خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يعتمدون على أدوية معينة بشكل منتظم.

وبحسب موقع "VeryWell Health"، يُعد الأفوكادو غنيًا بالدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات المهمة مثل "ك" و"ج" و"هـ"، إلا أن بعض مكوناته قد تؤثر في فعالية أدوية أو تتفاعل مع عناصر غذائية أخرى.

ويُطلب من الأشخاص الذين يستخدمون مميع الدم "الوارفارين" الحفاظ على استقرار مستوى "فيتامين ك" في نظامهم الغذائي، لأن أي تغير مفاجئ في كميته قد ينعكس على فعالية الدواء.

لذلك، يُنصح بعدم الإفراط في تناول الأفوكادو بالتزامن مع أطعمة غنية بهذا الفيتامين، مثل السبانخ والكرنب وأوراق الشمندر، إلا بعد استشارة الطبيب.

 

كذلك، قد يسبب الأفوكادو شديد النضج مشكلات لدى من يتناولون أدوية مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، لاحتوائه على مادة "التيرامين"، التي قد تؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم عند دمجها مع أطعمة مثل الأجبان المعتقة، اللحوم المصنعة، أو الأطعمة المخمرة.

ومن جهة أخرى، يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، ما قد يشكل خطرًا على مرضى الكلى أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب تُساهم في احتباس البوتاسيوم، مثل "لوسارتان" و"راميبريل".

لذلك، يُفضل الانتباه إلى تناوله مع أطعمة أخرى غنية بالبوتاسيوم، كالموز والبطاطا والعدس والسبانخ.

أما تناول الأفوكادو مع الحبوب المكررة، فلا يُعد ضارًا بشكل مباشر، لكنه قد يقلل من القيمة الغذائية للوجبة. ولهذا يُنصح بالاعتماد على الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني والقمح الكامل، بدلًا من الخبز والأرز الأبيض للحصول على فوائد صحية أكبر. (آرم نيوز) 

