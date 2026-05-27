نزيف الأنف المفاجئ لدى كبار السن.. علامة قد تنذر بأزمة خطيرة!

27-05-2026 | 02:23
نزيف الأنف المفاجئ لدى كبار السن.. علامة قد تنذر بأزمة خطيرة!
حذّر اختصاصي أمراض القلب الدكتور أندريه كوندراخين من أن نزيف الأنف المفاجئ لدى كبار السن قد يكون مؤشرًا على ارتفاع حاد في ضغط الدم أو ما يُعرف بأزمة ارتفاع الضغط، وهي حالة قد ترفع خطر الإصابة بجلطة دماغية.

وأوضح أن هذا النزيف قد يكون رد فعل من الجسم لخفض الضغط الانقباضي، ما يؤدي إلى خروج الدم عبر الأنف، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد أحيانًا من أبرز علامات أزمة ضغط الدم، وقد يسبق مضاعفات خطيرة على مستوى الدماغ.

وأضاف أن نزيف الأنف لا يرتبط فقط بضغط الدم، بل قد ينتج أيضًا عن اضطرابات في تخثر الدم، أو أمراض دموية، أو التهاب الأنف الضموري الناتج عن الاستخدام المفرط لقطرات الأنف، إضافة إلى تأثير بعض أدوية تمييع الدم.

وفي ما يخص الأطفال، شدّد على أن تكرار نزيف الأنف يستوجب تقييمًا طبيًا، موضحًا أن استشارة اختصاصي أمراض الدم ضرورية في بعض الحالات، إذ قد يشير النزيف المتكرر إلى أمراض خطيرة مثل اللوكيميا نتيجة خلل في الصفائح الدموية، وإن لم يكن ذلك هو السبب دائمًا.

كما نبّه إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحالة، مؤكدًا ضرورة عدم إمالة الرأس إلى الخلف لتجنب دخول الدم إلى مجرى التنفس، بل يُفضّل الانحناء قليلًا إلى الأمام.

وللإسعاف الأولي، ينصح بوضع شاش أو قطن طبي داخل الأنف مع الضغط بشكل محكم، مع إمكانية استخدام قطرات قابضة للأوعية لتخفيف النزيف بسرعة، إلى جانب وضع كمادات باردة على الأنف للمساعدة على انقباض الأوعية الدموية.

وختم بالتأكيد أنه في حال كان النزيف ناتجًا عن ارتفاع حاد في ضغط الدم لدى كبار السن، يجب طلب الإسعاف فورًا بعد تقديم الإجراءات الأولية اللازمة. (روسيا اليوم) 

