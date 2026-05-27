صحة

بين الفوائد والمخاطر.. هل التونة خيار صحي فعلاً؟

27-05-2026 | 03:15
بين الفوائد والمخاطر.. هل التونة خيار صحي فعلاً؟
تُعدّ التونة من أكثر الأطعمة السريعة انتشارًا وشعبية حول العالم، بفضل سهولة تحضيرها، وسعرها المناسب، وغناها بالعناصر الغذائية المفيدة.

ومع تزايد الوعي الصحي، ارتفع استهلاك التونة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، رغم استمرار التحذيرات المرتبطة باحتمال احتوائها على نسب من الزئبق في بعض الأنواع.

ويرى اختصاصيو التغذية أن الإقبال عليها يعود إلى كونها مصدرًا غنيًا بالبروتين، ويمكن إدخالها بسهولة في وجبات متنوعة مثل السلطات، الشطائر، المعكرونة، والأطباق المتوسطية.

قيمة غذائية مهمة

تحتوي التونة على مجموعة من العناصر الأساسية، أبرزها البروتين، فيتامين D، السيلينيوم، الحديد، والبوتاسيوم، إضافة إلى أحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ.

ويحتوي كل 100 غرام من التونة المعلبة في الماء أو المحلول الملحي على نحو 25 إلى 30 غرامًا من البروتين، مع نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، بينما تحتوي التونة المعلبة بالزيت على نفس كمية البروتين تقريبًا لكن مع سعرات ودهون أعلى.

وتشير اختصاصية التغذية كارول سيمونز إلى أن التونة "خيار عملي ومغذٍ في آن واحد، كما تساهم في تقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة بشكل مفرط".

الطازجة أم المعلبة؟

يؤكد خبراء التغذية أن التونة الطازجة تحتوي عادةً على نسبة أعلى من الزيوت الطبيعية المفيدة لصحة القلب والدماغ، إذ قد تؤدي عملية التعليب والتسخين إلى خسارة جزء من هذه الدهون وبعض الفيتامينات الحساسة للحرارة.

ومع ذلك، تبقى التونة المعلبة خيارًا مناسبًا وسريعًا، خصوصًا لمن يبحثون عن وجبة غنية بالبروتين وسهلة التحضير.

هل يمكن تناولها يوميًا؟

رغم فوائدها، يحذر الأطباء من الإفراط في تناول التونة بسبب محتواها من الزئبق، الذي يتراكم في أجسام الأسماك الكبيرة عبر السلسلة الغذائية.

وقد يؤدي التعرض المرتفع له إلى أعراض عصبية مثل التنميل وضعف الذاكرة والرعشة، مع مخاطر أكبر على النساء الحوامل والأطفال.

وينصح الخبراء بالاكتفاء بتناولها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع تنويع مصادر الأسماك مثل السردين والسلمون.

فوائد لصحة القلب

تُصنف التونة ضمن الأطعمة المفيدة للقلب بفضل احتوائها على البروتين والدهون الصحية، إلى جانب مستويات معتدلة من الكوليسترول الغذائي.

ولتعزيز فوائدها، يُفضل تناولها ضمن نظام غذائي متوازن يشمل الخضار الورقية والحبوب الكاملة والأفوكادو، على طريقة النظام الغذائي المتوسطي، بدل الاعتماد على الوجبات الجاهزة أو الصلصات الغنية بالدهون. (روسيا اليوم) 

