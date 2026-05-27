صحة

كيف نكبح الرغبة في تناول السكر؟

Lebanon 24
27-05-2026 | 10:11
كيف نكبح الرغبة في تناول السكر؟
أشارت فاطمة دزغويفا، رئيسة قسم الرعاية الغذائية في المركز الوطني للبحوث الطبية في مجال الغدد الصماء بوزارة الصحة، إلى أن الإفراط في تناول السكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.
 
وأوضحت الخبيرة أن النظام الغذائي الغني بالسكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسمنة، وأمراض الكبد. ومن أخطر عواقب الإفراط في تناول الحلويات تراكم الدهون الحشوية التي تتجمع حول الأعضاء الداخلية. كما تسهم هذه الدهون في تسريع تكوّن لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.
ووفقا لها، فإن عدم انتظام الوجبات وتناول الوجبات السريعة أثناء التنقل يعدّان من أبرز أسباب الإفراط في تناول السكر. كما قد تنشأ الرغبة الشديدة في الحلويات بسبب الحرمان المزمن من النوم، والتوتر والضغط النفسي، إضافة إلى عادات يومية تعزز استهلاك السكر مثل شرب الشاي والقهوة المحلاة، وتناول الحلويات مع الوجبات، أو استخدام السكريات كمكافأة.

وقالت: "أسهل طريقة لتقليل استهلاك السكر هي تجنب الشعور بالجوع الشديد. ومن الأفضل، قبل تناول أي طعام حلو بعد الوجبة الرئيسية، الانتظار لمدة خمس إلى عشر دقائق".

كما نصحت باستبدال الحلويات التقليدية بخيارات صحية مثل الزبادي غير المحلى، وكميات معتدلة من المكسرات، والفواكه، والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

وأكدت الجهات الصحية على أهمية الالتزام بثلاث وجبات رئيسية يوميا مع وجبة أو وجبتين خفيفتين، واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والألياف في كل وجبة. كما يشدد الخبراء على ضرورة تنظيم النوم، إذ إن الحرمان المزمن منه يزيد من صعوبة التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر. (روسيا اليوم) 

كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟
فواكه بطعم الحلوى.. بدائل طبيعية تُرضي الرغبة بالسكر وتحمي الصحة
لوجبات خفيفة تكبح الجوع.. اليكم هذه الخيارات الذكية
بين السكر والسعرات.. أيهما أكثر أهمية لسكر الدم؟
