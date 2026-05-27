تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الأحلام ليست السبب الحقيقي للتعب الصباحي… ما الذي يحدث فعلًا أثناء النوم؟

Lebanon 24
27-05-2026 | 16:02
A-
A+
الأحلام ليست السبب الحقيقي للتعب الصباحي… ما الذي يحدث فعلًا أثناء النوم؟
الأحلام ليست السبب الحقيقي للتعب الصباحي… ما الذي يحدث فعلًا أثناء النوم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يستيقظ كثير من الأشخاص صباحًا وهم يشعرون بالإرهاق، ويظنون أن كثرة الأحلام خلال الليل هي السبب، لكن الدراسات العلمية تشير إلى عكس ذلك.

الأحلام نفسها لا تُسبب التعب. خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، يكون الدماغ في حالة نشاط عالية، وهي المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام، إلا أن هذا النشاط لا ينعكس مباشرة على الإحساس بالإرهاق عند الاستيقاظ.

المسألة الأساسية أن تذكّر الحلم غالبًا يعني أنك استيقظت أثناءه أو بعده مباشرة، حتى لو كان الاستيقاظ خفيفًا وغير ملحوظ. هذه الانقطاعات البسيطة تقلل من الوقت المخصص للنوم العميق، وهو المرحلة المسؤولة عن الراحة الحقيقية وتنظيف الدماغ من مواد مرتبطة بالتعب مثل الأدينوزين، الذي يتراكم خلال النهار ويساهم في الشعور بالإرهاق.

ويمثل نوم حركة العين السريعة نحو 20 إلى 25% من إجمالي النوم، ويمر الدماغ خلال الليل بعدة دورات منه تتراوح بين أربع وست دورات، وتزداد مدة هذه المرحلة مع اقتراب الصباح.

الحلم ظاهرة عامة لدى الجميع، حتى إن لم نتذكره. وتزداد القدرة على تذكر الأحلام عند الاستيقاظ أثناء أو مباشرة بعد مرحلة REM، كما تتأثر بحدة المشاعر داخل الحلم وبفترات الاستيقاظ القصيرة خلال الليل، إضافة إلى اختلافات فردية في طريقة تخزين الذكريات أثناء النوم.

الأشخاص الذين يتذكرون أحلامًا واضحة ومتكررة غالبًا ما يكون نومهم أخف وأكثر تقطعًا من غيرهم.

داخل الدماغ أثناء الحلم، تظهر صورة مختلفة: نشاط مرتفع في مناطق مرتبطة بالعاطفة مثل اللوزة الدماغية والحصين والمهاد، مقابل انخفاض نسبي في نشاط القشرة الجبهية المسؤولة عن التفكير المنطقي. لذلك تبدو الأحلام حية ومشاعرها قوية، لكنها غير منطقية أحيانًا.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، الأحلام لا تكون مجزأة دائمًا. تشير الأبحاث إلى أنها تتطور بشكل قريب من الزمن الحقيقي، وقد يبدو الحلم أطول أو أقصر حسب شدته العاطفية، بينما يتم نسيان الأحلام العادية بسرعة.

تذكّر الحلم يرتبط أساسًا بلحظة الاستيقاظ أثناءه، وليس بطول الحلم أو كثرة الأحلام خلال الليل.

أما من ناحية الإرهاق، فالأدلة لا تشير إلى أن الحلم بحد ذاته يستهلك طاقة تسبب التعب، إلا في حالات الكوابيس التي قد تؤثر على جودة النوم.

التفسير الأوضح هو أن أي استيقاظ متكرر خلال الليل، حتى لو كان قصيرًا جدًا، يقلل من فعالية النوم العميق، ويحد من قدرة الدماغ على التخلص من تراكم الأدينوزين. هذا النقص في النوم العميق يؤدي إلى شعور أكبر بالتعب في اليوم التالي.

كما أن الاستيقاظ من نوم REM قد يسبب حالة تُعرف بـ"خمول النوم"، حيث يكون الدماغ بطيئًا وغير متوازن عند الاستيقاظ.

بالتالي، الإرهاق الصباحي لا يعود إلى الأحلام نفسها، بل إلى طبيعة النوم المتقطع ومرحلة الاستيقاظ.

وفي حالات اضطراب النوم، قد يعوض الدماغ نقص نوم REM في الليالي التالية، فيما يُعرف بارتداد نوم حركة العين السريعة، وهو استجابة تعويضية طبيعية وليست مشكلة بحد ذاتها.

أما إذا تكرر تذكر الأحلام مع الشعور الدائم بالتعب صباحًا، فقد يشير ذلك إلى نوم غير مستقر أو غير كافٍ في العمق، ما يستدعي الانتباه إلى جودة النوم وربما استشارة مختص إذا استمر الأمر. (روسيا اليوم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاليباف يرد على روبيو بسخرية: هذا حلمكم الحقيقي
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 01:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بقرار إسرائيلي.. ما الذي يحدث في بلدات الجنوب؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 01:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفجارات... ما الذي يحدث في طهران الآن؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 01:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنفجر أثناء النوم؟.. الحقيقة الكاملة عن مخاطر شحن السماعات ليلاً
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 01:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

روسيا اليوم

القصير

روسيا

أحلام

العلم

جمالي

العين

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-05-27
Lebanon24
10:11 | 2026-05-27
Lebanon24
08:00 | 2026-05-27
Lebanon24
04:12 | 2026-05-27
Lebanon24
03:15 | 2026-05-27
Lebanon24
02:23 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24