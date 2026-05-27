تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

نظام غذائي عالمي جديد قد ينقذ ملايين الأرواح... تعرّف عليه

Lebanon 24
27-05-2026 | 23:00
A-
A+
نظام غذائي عالمي جديد قد ينقذ ملايين الأرواح... تعرّف عليه
نظام غذائي عالمي جديد قد ينقذ ملايين الأرواح... تعرّف عليه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن خبراء دوليون أن اعتماد نظام "الصحة الكوكبية" الغذائي قد يساهم في إنقاذ نحو 15 مليون شخص سنويًا من أمراض مزمنة وخطيرة، مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول.

Advertisement

وبحسب الخبراء، فإن هذا النموذج الغذائي المبتكر، الذي صاغه 70 باحثًا في مجالات التغذية والمناخ والعدالة الاجتماعية، قادر أيضًا على توفير غذاء مستدام لما يقارب 9.6 مليار شخص بحلول عام 2050، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالاحتباس الحراري بشكل كبير، والحفاظ على التوازن البيئي لكوكب الأرض.

ووفق تقرير نشرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" نقلًا عن لجنة "إي آت-لانست"، يتميز هذا النظام بمرونة واضحة، إذ لا يتطلب التحول الكامل إلى النظام النباتي الصارم.

ويقوم على مبدأ تقليل الاستهلاك إلى حصة واحدة يوميًا من منتجات الألبان، وحصة واحدة من البروتين الحيواني، مع عدم تجاوز تناول اللحوم الحمراء مرة أسبوعيًا، مقابل تعزيز الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والدقيق المصنع، لتعويض الفيتامينات والمعادن الأساسية.

وتشير تجارب التطبيق إلى أهمية التخطيط المسبق للوجبات لتفادي الهدر، واستبدال الأغذية المصنعة بخيارات صحية مثل الأرز البني، ومعكرونة الحبوب الكاملة، والبروتينات النباتية كالتوفو.

ورغم التحديات المرتبطة بالوقت والتنظيم، فإن حلولًا عملية مثل إعداد وجبات مسبقة تكفي لعدة أيام أو تحضير أطباق بسيطة كالبطاطا الحلوة المشوية تساعد على الالتزام بالنظام.

ويشير الملتزمون بهذا النهج إلى شعور مبكر بزيادة النشاط وخفة الحركة، مع التأكيد أن الفوائد الصحية طويلة المدى، إلى جانب حماية البيئة، تشكل الدافع الأساسي للاستمرار، مع الحفاظ على قدر من المرونة الغذائية وتناول وجبات "مكافأة" بين الحين والآخر. (آرم نيوز)

 
 
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: أزمة مضيق هرمز قد تتحول إلى كارثة عالمية في مجال الزراعة والغذاء
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أممي: إغلاق هرمز قد يفجّر أزمة غذاء وزراعة عالمية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: لبنان يتحول بسرعة ليشكل أزمة أمن غذائي مع إعاقة الحرب لسلاسل الإمداد الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"دراجون أويل" تعلن كشفًا بتروليًا جديدًا في مصر قد يضيف ملايين البراميل
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24

ناشيونال جيوغرافيك

الكوليسترول

المعادن

الحمرا

التزام

الأرز

ألبان

شويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:05 | 2026-05-28
Lebanon24
16:02 | 2026-05-27
Lebanon24
14:10 | 2026-05-27
Lebanon24
10:11 | 2026-05-27
Lebanon24
08:00 | 2026-05-27
Lebanon24
04:12 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24