خطوات بسيطة يومية للحفاظ على قلب صحي وقوي

تُعد أمراض القلب من أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة حول العالم، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية منها وتعزيز صحة القلب على المدى . ويؤكد خبراء الصحة أن بعض البسيطة قادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين جودة الحياة .وفي ما يلي 7 عادات يومية تساعد على تعزيز صحة القلب:1- ممارسة النشاط البدني بانتظاميساعد المشي أو ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا على تحسين الدموية وخفض ضغط وتقوية عضلة القلب.2- اتباع نظام غذائي صحيينصح بتناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، مع التقليل من الدهون المشبعة والملح والسكريات، لما لذلك من دور في خفض وحماية القلب.3- الحفاظ على وزن صحيالوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من أبرز العوامل المرتبطة بأمراض القلب.4- الحصول على نوم كافٍقلة النوم قد تؤثر سلبًا على صحة القلب وتزيد من مستويات التوتر وضغط الدم، لذلك يُنصح بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.5- الابتعاد عن التدخينيُعتبر التدخين من أخطر العوامل التي تضر بصحة القلب والشرايين، والإقلاع عنه يقلل بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالنوبات القلبية.6- التحكم بالتوتر والضغوط النفسيةيساهم الاسترخاء وممارسة التأمل أو الهوايات المفضلة في تقليل التوتر، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.7- إجراء الفحوصات الدوريةتساعد المتابعة الطبية المنتظمة على الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية مثل ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم، ما يسهل السيطرة عليها قبل تفاقمها.ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه العادات بشكل يومي لا يحافظ فقط على صحة القلب، بل يساهم أيضًا في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.