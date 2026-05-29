صحة

خطوات بسيطة يومية للحفاظ على قلب صحي وقوي

Lebanon 24
29-05-2026 | 13:10
خطوات بسيطة يومية للحفاظ على قلب صحي وقوي
تُعد أمراض القلب من أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة حول العالم، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية منها وتعزيز صحة القلب على المدى الطويل. ويؤكد خبراء الصحة أن بعض العادات اليومية البسيطة قادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
وفي ما يلي 7 عادات يومية تساعد على تعزيز صحة القلب:

1- ممارسة النشاط البدني بانتظام
يساعد المشي أو ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم وتقوية عضلة القلب.

2- اتباع نظام غذائي صحي
ينصح بتناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، مع التقليل من الدهون المشبعة والملح والسكريات، لما لذلك من دور في خفض الكوليسترول وحماية القلب.

3- الحفاظ على وزن صحي
الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من أبرز العوامل المرتبطة بأمراض القلب.

4- الحصول على نوم كافٍ
قلة النوم قد تؤثر سلبًا على صحة القلب وتزيد من مستويات التوتر وضغط الدم، لذلك يُنصح بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

5- الابتعاد عن التدخين
يُعتبر التدخين من أخطر العوامل التي تضر بصحة القلب والشرايين، والإقلاع عنه يقلل بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

6- التحكم بالتوتر والضغوط النفسية
يساهم الاسترخاء وممارسة التأمل أو الهوايات المفضلة في تقليل التوتر، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

7- إجراء الفحوصات الدورية
تساعد المتابعة الطبية المنتظمة على الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية مثل ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم، ما يسهل السيطرة عليها قبل تفاقمها.

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه العادات بشكل يومي لا يحافظ فقط على صحة القلب، بل يساهم أيضًا في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.
