مخاطر صحية وراء تناول المسكنات بكثرة دون إشراف طبي

حذر أطباء وخبراء صحة من الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة طبية، مؤكدين أن الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى .وأشار المختصون إلى أن بعض المسكنات قد تسبب مشكلات في المعدة والكبد والكلى، خاصة عند تناولها بجرعات زائدة أو لفترات طويلة، كما قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة عند استخدامها مع أدوية أخرى دون إشراف طبي.وشدد الأطباء على ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم اللجوء إلى المسكنات بشكل متكرر لعلاج الآلام المزمنة من دون مراجعة الطبيب لتحديد السبب الأساسي للألم وتلقي العلاج المناسب.