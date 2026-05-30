فحوصات بسيطة قد ترصد الألزهايمر قبل ظهور الأعراض

كشفت دراستان حديثتان عن تطورات واعدة قد تُحدث تحولا كبيرا في طرق الكشف المبكر عن ألزهايمر.

وبات من الممكن رصد التغيرات المرتبطة بالمرض قبل ظهور أعراضه بسنوات طويلة.



Advertisement

وفي الدراسة الأولى، التي نشرت في مجلة "لانسيت"، وجد الباحثون أن بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض ألزهايمر يمكن اكتشافها في لدى أشخاص في منتصف العمر، حتى قبل ظهور أي علامات واضحة للخرف أو التدهور الإدراكي.



وأظهرت النتائج أن 86 مشاركا كانت لديهم مستويات مرتفعة من هذه المؤشرات الحيوية، وهو ما ارتبط بأداء أضعف في اختبارات الذاكرة والقدرات الذهنية، إضافة إلى تراجع أسرع في بعض المهارات الإدراكية خلال فترة متابعة امتدت لخمس سنوات. ويأمل الباحثون أن تساهم هذه التطورات، المتمثلة في فحوصات دم بسيطة وتقنيات تصوير دماغي أكثر دقة، مستقبلا في تشخيص المرض في مراحله الأولى، ما يمنح المرضى فرصا أفضل للاستفادة من العلاجات الحديثة والتدخلات الوقائية قبل تفاقم الأعراض.وفي الدراسة الأولى، التي نشرت في مجلة "لانسيت"، وجد الباحثون أن بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض ألزهايمر يمكن اكتشافها في لدى أشخاص في منتصف العمر، حتى قبل ظهور أي علامات واضحة للخرف أو التدهور الإدراكي.وأظهرت النتائج أن 86 مشاركا كانت لديهم مستويات مرتفعة من هذه المؤشرات الحيوية، وهو ما ارتبط بأداء أضعف في اختبارات الذاكرة والقدرات الذهنية، إضافة إلى تراجع أسرع في بعض المهارات الإدراكية خلال فترة متابعة امتدت لخمس سنوات.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز الفرضية القائلة إن مرض ألزهايمر يبدأ بالتطور داخل الدماغ قبل عقود من ظهور أعراضه السريرية، ما يفتح الباب أمام إمكانية التدخل المبكر للحد من تطور المرض أو تأخير الإصابة بالخرف.