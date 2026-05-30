تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
فحوصات بسيطة قد ترصد الألزهايمر قبل ظهور الأعراض
Lebanon 24
30-05-2026
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراستان حديثتان عن تطورات واعدة قد تُحدث تحولا كبيرا في طرق الكشف المبكر عن ألزهايمر.
وبات من الممكن رصد التغيرات المرتبطة بالمرض قبل ظهور أعراضه بسنوات طويلة.
ويأمل الباحثون أن تساهم هذه التطورات، المتمثلة في فحوصات دم بسيطة وتقنيات تصوير دماغي أكثر دقة، مستقبلا في تشخيص المرض في مراحله الأولى، ما يمنح المرضى فرصا أفضل للاستفادة من العلاجات الحديثة والتدخلات الوقائية قبل تفاقم الأعراض.
Advertisement
وفي الدراسة الأولى، التي نشرت في مجلة "لانسيت"، وجد الباحثون أن بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض ألزهايمر يمكن اكتشافها في
الدم
لدى أشخاص في منتصف العمر، حتى قبل ظهور أي علامات واضحة للخرف أو التدهور الإدراكي.
وأظهرت النتائج أن 86 مشاركا كانت لديهم مستويات مرتفعة من هذه المؤشرات الحيوية، وهو ما ارتبط بأداء أضعف في اختبارات الذاكرة والقدرات الذهنية، إضافة إلى تراجع أسرع في بعض المهارات الإدراكية خلال فترة متابعة امتدت لخمس سنوات.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز الفرضية القائلة إن مرض ألزهايمر يبدأ بالتطور داخل الدماغ قبل عقود من ظهور أعراضه السريرية، ما يفتح الباب أمام إمكانية التدخل المبكر للحد من تطور المرض أو تأخير الإصابة بالخرف.
وفي دراسة ثانية نشرت أيضا في مجلة "لانسيت"، اختبر الباحثون تقنية تصوير دماغي جديدة تهدف إلى الكشف المبكر عن تشابكات بروتين "تاو"، وهي من السمات الرئيسية المرتبطة بتطور مرض ألزهايمر.
وقارن الباحثون بين مادة التتبع الإشعاعي المستخدمة حاليا "فلورتاوسيبير" (Flortaucipir)، ومادة أحدث تعرف باسم "MK6240"، وذلك ضمن دراسة شملت 682 شخصا في
الولايات المتحدة
وكندا.
وكشفت النتائج أن المادة الجديدة "MK6240" تمكنت من رصد تراكمات بروتين "تاو" في المراحل المبكرة بمعدل يفوق بأكثر من الضعف ما حققته المادة التقليدية، ما يشير إلى قدرتها على تحسين دقة الكشف المبكر عن المرض.
وقالت الدكتورة جاكي هانلي، رئيسة قسم تمويل الأبحاث في مؤسسة أبحاث ألزهايمر بالمملكة المتحدة، إن الدراستين تمثلان خطوة إضافية نحو تطوير وسائل أكثر فاعلية للكشف المبكر عن المرض. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ظهور لافت لميرفا القاضي بإطلالة رياضية بسيطة
Lebanon 24
ظهور لافت لميرفا القاضي بإطلالة رياضية بسيطة
30/05/2026 23:34:15
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
Lebanon 24
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
30/05/2026 23:34:15
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الأضحى...خطوات بسيطة لبشرة خالية من العيوب
Lebanon 24
قبل عيد الأضحى...خطوات بسيطة لبشرة خالية من العيوب
30/05/2026 23:34:15
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل السفر بالطائرة… خطوات بسيطة لتخفيف الانتفاخ والانزعاج!
Lebanon 24
قبل السفر بالطائرة… خطوات بسيطة لتخفيف الانتفاخ والانزعاج!
30/05/2026 23:34:15
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
روسيا اليوم
المملكة
الرئيسي
ون بين
روسيا
كا كا
بالمر
قد يعجبك أيضاً
أطعمة تحسن النوم وتبعد الأرق.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تحسن النوم وتبعد الأرق.. ما هي؟
16:00 | 2026-05-30
30/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن أدوية "التخسيس" الشهيرة.. هذا ما تفعله بالجسم!
Lebanon 24
مفاجأة عن أدوية "التخسيس" الشهيرة.. هذا ما تفعله بالجسم!
14:00 | 2026-05-30
30/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة
Lebanon 24
تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة
07:48 | 2026-05-30
30/05/2026 07:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟
Lebanon 24
كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟
04:00 | 2026-05-30
30/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب
Lebanon 24
هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب
01:38 | 2026-05-30
30/05/2026 01:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
10:30 | 2026-05-30
30/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:53 | 2026-05-30
30/05/2026 02:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
12:00 | 2026-05-30
30/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا
Lebanon 24
"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا
10:00 | 2026-05-30
30/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
07:00 | 2026-05-30
30/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2026-05-30
أطعمة تحسن النوم وتبعد الأرق.. ما هي؟
14:00 | 2026-05-30
مفاجأة عن أدوية "التخسيس" الشهيرة.. هذا ما تفعله بالجسم!
07:48 | 2026-05-30
تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة
04:00 | 2026-05-30
كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟
01:38 | 2026-05-30
هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب
00:33 | 2026-05-30
ما هو سبب انتفاخ الأطراف في الحر؟
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
30/05/2026 23:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24