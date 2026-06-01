أكثر من مجرد منبه صباحي.. كيف تتفاعل القهوة مع خلايا جسمك؟

تعد القهوة المشروب الصباحي المفضل للملايين حول العالم، وتتجاوز تأثيراتها مجرد مدّ الجسم بالطاقة واليقظة، إذ تظهر الأبحاث الطبية فوائد صحية متعددة ومحتملة لتناولها بانتظام وبكميات معتدلة.



وتتمثل أبرز الفوائد الصحية المحتملة للقهوة في دورها الفعال بتحسين الأداء البدني وتعزيز مستويات الطاقة، بفضل الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي ويقلل الشعور بالتعب.

كما تساهم القهوة في دعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، حيث ترتبط بتقدير مخاطر أقل للإصابة بالأمراض العصيبية التنكسية مثل آلزهايمر والباركنسون على المدى . وإلى جانب ذلك، تلعب دوراً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي (الأيض) والمساعدة في إدارة الوزن وحرق الدهون.

وتحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من التلف، مما يساهم في تقليل احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل من النوع الثاني.

وأخيراً، تشير الدراسات إلى تأثيرها الإيجابي في دعم صحة الكبد وحمايته من التليف والالتهابات.



وينصح الخبراء بضرورة تناول القهوة باعتدال وتجنب الإفراط فيها، مع التقليل من إضافة السكريات والمبيضات الصناعية للاستفادة القصوى من خصائصها الطبيعية دون أعراض جانبية كالأرق أو التوتر.